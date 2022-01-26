Что надо есть после 65 лет, чтобы сохранить здоровье

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Светлана Шкурупий
С
возрастом обменные процессы в организме замедляются, поэтому к своему рациону нужно
относиться более серьезно. После 65-летнего возраста нужно исключить некоторые
продукты, чтобы минимизировать риск развития многих болезней.
Питание после 65 лет (фото из открытых источников)
Врач-невролог
Дмитрий Шубин отметил, что пища начинает хуже усваиваться и у многих людей
после 65 лет возникает в организме дефицит железа и витамина В12. Из-за этого,
к 80 годам у 50% людей диагностирована анемия (понижение гемоглобина в крови). Причина
в том, что из рациона часто исключаются продукты, содержащиеся железо, а это, в
основном, мясо. Его можно заменить, например, говяжьей печенью или печеночными
котлетами, а также бобовыми, морепродуктами, шпинатом, тофу и т.д.
А
пополнить запасы витамина В12 в организме можно с помощью рыбы (форель,
лосось), молочных продуктов (сыр, йогурт), говяжьей печени (в 40 граммах
продукта содержится больше суточной дозы витамина).
Более
того, в рационе после 65 лет должно быть много свежих овощей, фруктов, зелени,
потому что они являются ценным источником витаминов и полезных веществ. В меню
надо добавить еще орехи, семена, а животных белок лучше замерить растительным.
Напомним,
правильное питание – один из важнейших факторов, определяющих состояние
здоровья. Американский диетолог Барбара Куинн перечислила продукты, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы обогатить организм витаминами, и улучшить
самочувствие.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что отказ от многих продуктов приводит
к тому, что наш ежедневный рацион включает в себя всего 5-10 блюд,
индивидуально подобранных по вкусу. Но не забывайте о разнообразии. Чтонеобычного стоит добавить в свой рацион?
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