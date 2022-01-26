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Что надо есть после 65 лет, чтобы сохранить здоровье

Врач-невролог Дмитрий Шубин рассказал, каким должно пить питание после 65 лет, чтобы человек сохранял здоровье и жил долго

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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С возрастом обменные процессы в организме замедляются, поэтому к своему рациону нужно относиться более серьезно. После 65-летнего возраста нужно исключить некоторые продукты, чтобы минимизировать риск развития многих болезней.

Что надо есть после 65 лет, чтобы сохранить здоровье

Питание после 65 лет (фото из открытых источников)

Врач-невролог Дмитрий Шубин отметил, что пища начинает хуже усваиваться и у многих людей после 65 лет возникает в организме дефицит железа и витамина В12. Из-за этого, к 80 годам у 50% людей диагностирована анемия (понижение гемоглобина в крови). Причина в том, что из рациона часто исключаются продукты, содержащиеся железо, а это, в основном, мясо. Его можно заменить, например, говяжьей печенью или печеночными котлетами, а также бобовыми, морепродуктами, шпинатом, тофу и т.д.

А пополнить запасы витамина В12 в организме можно с помощью рыбы (форель, лосось), молочных продуктов (сыр, йогурт), говяжьей печени (в 40 граммах продукта содержится больше суточной дозы витамина).

Более того, в рационе после 65 лет должно быть много свежих овощей, фруктов, зелени, потому что они являются ценным источником витаминов и полезных веществ. В меню надо добавить еще орехи, семена, а животных белок лучше замерить растительным.

Напомним, правильное питание – один из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья. Американский диетолог Барбара Куинн перечислила продукты, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы обогатить организм витаминами, и улучшить самочувствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что отказ от многих продуктов приводит к тому, что наш ежедневный рацион включает в себя всего 5-10 блюд, индивидуально подобранных по вкусу. Но не забывайте о разнообразии. Чтонеобычного стоит добавить в свой рацион?


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/683427/
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