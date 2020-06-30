Необычные продукты, которые помогут разнообразить питание

Язык
BTC/USD
9095.84
ETH/USD
226.70
LTC/USD
40.94
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Отказ от многих продуктов питания приводит к тому, что наш ежедневный рацион включает в себя всего 5-10 блюд, индивидуально подобранных по вкусу. Но не забывайте о разнообразии. Издание glamour рассказало, какие продукты стоит добавить в свой рацион.
Фиолетовый картофель
Такой картофель содержит меньше крахмала и благотворно влияет на пищеварение. Поэтому тем, кто придерживается правильного питания и старается исключить крахмалосодержащие продукты, можно не переживать на этот счет. К тому же фиолетовый картофель богат антиоксидантами, так что он замедляет процессы старения.
Топинамбур
Этот продукт содержит инулин, который часто используют в качестве пребиотика, который помогает сохранить благотворную для полезных бактерий среду в кишечнике. Топинамбур можно добавлять в соки и смузи: таким образом все его полезные свойства сохранятся.
Пастернак
Этот полезный корнеплод содержит мало углеводов, полезен при диабете, имеет низкий каллораж. Пастернак тонизирует и укрепляет иммунитет, что особенно важно на сегодняшний день. А еще он содержит большое количество витаминов группы В, которые в быту сложно встретить в доступной форме.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают оздоровить сердце.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости