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Как поддерживать здоровье вен и сосудов: ценные советы

Обратите внимание на рацион, микроэлементы и полезные привычки

сегодня, 17:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди не задумываются об укреплении сосудов и здоровье вен до тех пор, пока у них не начинают развиваться сосудистые заболевания. А одним из самых распространенных является варикозная болезнь. Но вместо того, чтобы лечить недуг, сделайте все возможное, чтобы предотвратить его появление. Как это можно сделать?

Как поддерживать здоровье вен и сосудов: ценные советы

Что нужно делать для здоровья сосудов (фото из открытых источников)

Биодобавки

Эксперты рекомендуют использовать биодобавки с диосмином — полифенольным соединением, которое отвечает за лимфатический дренаж, уменьшает диаметр лимфатических капилляров и их проницаемость, защищая микроциркуляцию от процессов повреждения. Кроме того, он оказывает сосудосуживающее действие и убирает застой крови вследствие повышения венозного тонуса.

Упражнения против застоя крови

Особенно это касается людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Чтобы кровь не застаивалась в сосудах нужно каждый час делать легкую зарядку, например, встаньте из-за стола и приподнимитесь на носочки и так повторите 50 раз. Кроме тонуса вен это упражнение обеспечит еще и рельеф мышц икры.

Пересмотрите рацион

Обогатите свой рацион продуктами, в составе которых есть рутозид — активное вещество, входящее в группу витамина Р. В большом количестве он содержится в каперсах, черных оливках, сырой спарже и гречке. 

Дайте ногам отдохнуть

Каждый день проводите от минуты до десяти, положив ноги на возвышенность так, чтобы они находились выше головы. Это могут быть подушки либо же обычная стена.

Не забудьте про витамин С

Витамин С — ваш союзник, поэтому сделайте упор на цитрусовые. В их плодах есть флавоноид, который помогает укрепить стенки кровеносных сосудов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие овощи должны преобладать в рационе, чтобы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был минимальным.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/delaem-nogi-kak-podderzhivat-zdorove-ven-i-sosudov/
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