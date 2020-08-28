Какие овощи помогут сохранить здоровье сосудов

Ученые из Австралии, в ходе исследования выяснили, какие овощи должны преобладать в рационе, чтобы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был минимальным. Результатами их эксперимента поделилось издание Studyfinds.

Эксперты пригласили для исследования около 700 женщин. И у тех участниц, кто регулярно употреблял крестоцветные овощи (стакан брокколи, брюссельской капусты и др.) сосуды были в лучшем состоянии. К примеру, у них почти на 50% реже накапливались соли кальция в аорте.

Руководитель исследования Лорен Блеккенхорст отметил, что овощи семейства крестоцветных богаты на витамин К, который нужен организму для эффективного усвоения кальций, в частности для обеспечения здоровья костей. Также эти овощи помогают предотвратить развитие серьезных сердечных заболеваний.

Результаты эксперимента доказывают, что в рацион питания обязательно нужно включить брокколи, белокочанную, пекинскую и цветную капусты, а также руколлу, шпинат, редис, репу и брюкву.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему женщинам необходимо есть краснокочанную капусту.

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