logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.02.2021

BTC/USD

44325.97

ETH/USD

1345.82

LTC/USD

158.60

НБУ 28.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Какие проблемы со здоровьем можно решить «копеечным» способом
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие проблемы со здоровьем можно решить «копеечным» способом

Активированный уголек помогает от многих проблем

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, в каждой домашней аптечке можно найти такое средство, как активированный уголь. Чаще всего его применяют при проблемах с пищеварением. Но оказывается, это вещество обладает целым рядом полезных свойств, о которых многие даже не знают.

Какие проблемы со здоровьем можно решить «копеечным» способом

активированный уголь (фото из открытых источников)

Метеоризм

Если из-за неправильного питания у вас часто возникает болезненное вздутие живота, тогда избавиться от проблемы поможет активированный уголь. Стоит принимать по 500 мг сорбента за 1 час до еды, запивая большим количеством воды. 

Пищевые отравления

При пищевом отравлении необходимо выпить несколько таблеток активированного угля, потому что это вещество быстро нейтрализует токсины и поможет облегчить симптомы. Главное — выпить его вовремя, при первых признаках.

Здоровые почки

Активированный уголь также помогает поддерживать здоровье почек, выводя из организма мочевину и другие вредные токсины. 

Высокий холестерин

Высокий уровень холестерина может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, поэтому для его снижения стоит принимать активированный уголь. Он поможет нормализовать этот показатель. 

Профилактика преждевременного старения

Активированный уголь необходим для очищения организма от шлаков и токсинов, которые могут скапливаться в организме и вредить внутренним органам, разрушая клетки и провоцируя преждевременное старение. Так что это "копеечное" средство поможет привести ваш организм в тонус.

Напомним, названо 7 свойств активированного угля, о которых вы не знали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, стоит ли пить активированный уголь перед употреблением алкоголя.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sovetnika.net/sovet/polnyj_spisok_problem_kotorye_reshajutsja_kopeechnym_sredstvom/2020-09-07-24758
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ