Какие проблемы со здоровьем можно решить «копеечным» способом

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Светлана Шкурупий
Пожалуй, в каждой домашней аптечке можно найти такое средство, как активированный уголь. Чаще всего его применяют при проблемах с пищеварением. Но оказывается, это вещество обладает целым рядом полезных свойств, о которых многие даже не знают.
активированный уголь (фото из открытых источников)
Метеоризм
Если из-за неправильного питания у вас часто возникает болезненное вздутие живота, тогда избавиться от проблемы поможет активированный уголь. Стоит принимать по 500 мг сорбента за 1 час до еды, запивая большим количеством воды.
Пищевые отравления
При пищевом отравлении необходимо выпить несколько таблеток активированного угля, потому что это вещество быстро нейтрализует токсины и поможет облегчить симптомы. Главное — выпить его вовремя, при первых признаках.
Здоровые почки
Активированный уголь также помогает поддерживать здоровье почек, выводя из организма мочевину и другие вредные токсины.
Высокий холестерин
Высокий уровень холестерина может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, поэтому для его снижения стоит принимать активированный уголь. Он поможет нормализовать этот показатель.
Профилактика преждевременного старения
Активированный уголь необходим для очищения организма от шлаков и токсинов, которые могут скапливаться в организме и вредить внутренним органам, разрушая клетки и провоцируя преждевременное старение. Так что это "копеечное" средство поможет привести ваш организм в тонус.
Напомним, названо 7 свойств активированного угля, о которых вы не знали.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, стоит ли пить активированный уголь перед употреблением алкоголя.
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