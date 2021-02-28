Какие проблемы со здоровьем можно решить «копеечным» способом

Пожалуй, в каждой домашней аптечке можно найти такое средство, как активированный уголь. Чаще всего его применяют при проблемах с пищеварением. Но оказывается, это вещество обладает целым рядом полезных свойств, о которых многие даже не знают.

активированный уголь (фото из открытых источников)

Метеоризм

Если из-за неправильного питания у вас часто возникает болезненное вздутие живота, тогда избавиться от проблемы поможет активированный уголь. Стоит принимать по 500 мг сорбента за 1 час до еды, запивая большим количеством воды.

Пищевые отравления

При пищевом отравлении необходимо выпить несколько таблеток активированного угля, потому что это вещество быстро нейтрализует токсины и поможет облегчить симптомы. Главное — выпить его вовремя, при первых признаках.

Здоровые почки

Активированный уголь также помогает поддерживать здоровье почек, выводя из организма мочевину и другие вредные токсины.

Высокий холестерин

Высокий уровень холестерина может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, поэтому для его снижения стоит принимать активированный уголь. Он поможет нормализовать этот показатель.

Профилактика преждевременного старения

Активированный уголь необходим для очищения организма от шлаков и токсинов, которые могут скапливаться в организме и вредить внутренним органам, разрушая клетки и провоцируя преждевременное старение. Так что это "копеечное" средство поможет привести ваш организм в тонус.

Напомним, названо 7 свойств активированного угля, о которых вы не знали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, стоит ли пить активированный уголь перед употреблением алкоголя.

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