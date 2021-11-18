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Как кофе влияет на почки: результаты нового исследования

Новое исследование, проведенное Американским обществом нефрологов, показало, как кофе влияет на работу почек

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ученые неоднократно подчеркивали, что в умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что напиток негативно сказывается на работе почек.

Как кофе влияет на почки: результаты нового исследования

Влияние кофе на почки (фото из открытых источников)

Эксперты выявили метаболиты в сыворотке крови, связанные с потреблением кофе, и изучали связь между этими метаболитами и возникновением хронических болезней почек. Были проанализированы данные двух исследований. В одном из них средний возраст добровольцев составил 54 года. 55% участников эксперимента употребляли бодрящий напиток каждый день, а 32% — больше двух чашек в день. Во втором исследовании взяли участие люди, средний возраст которых составил 48 лет, 57% добровольцев пили кофе ежедневно, а 38% — больше двух чашек в сутки.

Всего американские специалисты обнаружили 20 уникальных метаболитов в сыворотке крови участников, которые были связаны с потреблением кофе. Три из них были связаны с возникновением хронических болезней почек. При этом уточняется, что один из них может способствовать благоприятным исходам для здоровья почек, а два других могут представлять собой потенциальный вред для этого органа.

Напомним, что почки – исключительно важный для благополучной жизни орган, выполняющий множество функций, в частности фильтрацию крови и выработку гормонов. На работу этого органа могут влиять различные факторы, в том числе неправильное питание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, говоря о кофеине, первое, что приходит на ум, так это кофе, ведь напиток является лидером по содержанию этого "бодрящего" вещества. Однако, кофеин можно найти и в других продуктах. Каких именно?

Читайте также, как распознать и можно ли пить просроченный кофе.


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Источник: https://cjasn.asnjournals.org/content/16/11/1620
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