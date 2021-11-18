Как кофе влияет на почки: результаты нового исследования

Ученые неоднократно подчеркивали, что в умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что напиток негативно сказывается на работе почек.

Влияние кофе на почки (фото из открытых источников)

Эксперты выявили метаболиты в сыворотке крови, связанные с потреблением кофе, и изучали связь между этими метаболитами и возникновением хронических болезней почек. Были проанализированы данные двух исследований. В одном из них средний возраст добровольцев составил 54 года. 55% участников эксперимента употребляли бодрящий напиток каждый день, а 32% — больше двух чашек в день. Во втором исследовании взяли участие люди, средний возраст которых составил 48 лет, 57% добровольцев пили кофе ежедневно, а 38% — больше двух чашек в сутки.

Всего американские специалисты обнаружили 20 уникальных метаболитов в сыворотке крови участников, которые были связаны с потреблением кофе. Три из них были связаны с возникновением хронических болезней почек. При этом уточняется, что один из них может способствовать благоприятным исходам для здоровья почек, а два других могут представлять собой потенциальный вред для этого органа.

Напомним, что почки – исключительно важный для благополучной жизни орган, выполняющий множество функций, в частности фильтрацию крови и выработку гормонов. На работу этого органа могут влиять различные факторы, в том числе неправильное питание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, говоря о кофеине, первое, что приходит на ум, так это кофе, ведь напиток является лидером по содержанию этого "бодрящего" вещества. Однако, кофеин можно найти и в других продуктах. Каких именно?

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