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Светлана Шкурупий
Говоря о кофеине, первое, что приходит на ум, так это кофе, ведь напиток является лидером по содержанию этого "бодрящего" вещества. Однако, кофеин можно найти и в других продуктах. Каких именно?
В каких продуктах содержится много кофеина (фото из открытых источников)
Природный стимулятор также содержится в чае, в зеленых сортах его намного больше, чем в черных. В зависимости от сорта и вида, 150 мл напитка содержат от 20 до 65 мг кофеина.
Также вещество присутствует в черном и молочном шоколаде (на 100 г продукта приходится около 30 мг кофеина). Именно поэтому после нескольких ломтиков шоколада мы можем почувствовать приливы сил и энергии.
Парагвайский травяной чай матэ также имеет превосходный тонизирующий эффект, потому что в нем содержится кофеин, хотя и в небольших количествах.
Большое количество "бодрящего" вещества сосредоточено и во всех энергетических напитках. Именно поэтому их не рекомендуют употреблять детям. В одной баночке может содержаться до 40 мг кофеина, а в дополнении с огромным количеством сахара, такие напитки просто убийственны для пищеварительной системы.
Еще, по словам экспертов, кофеин содержится в пиве, потому что некоторые сорта напитка готовят на основе семечек гуараны, а экстракт этого растения имеет высокое содержание кофеина.
Стоит отметить, что кофеин может как положительно, так и негативно влиять на состояние организма. Все зависит от дозировки.
Напомним, что больше всего от кофеина страдает щитовидная железа, а она является одним из самых важных органов в нашем теле.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как побороть зависимость от кофеина, ведь она может отражаться на здоровье также пагубно, как и никотиновая.
Читайте также, сколько кофеина содержится в чае, и вреден ли он.
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