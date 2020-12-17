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Какой орган «убивает» большое количество кофеина

Кофеин в большом количестве очень вредит организму

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, но злоупотреблять им не стоит, иначе можно серьезно навредить здоровью. Эксперты утверждают, что больше всего от кофеина страдает щитовидная железа, а она является одним из самых важных органов в нашем теле.

Какой орган «убивает» большое количество кофеина

какой орган больше всего страдают от кофе / фото: goodfon

Последние исследования показали, что люди, которые употребляют много кофе, при чем каждый день, наносят своему организму серьезный ущерб и больше всего страдает щитовидка. Кофеин провоцирует выработку кортизола (гормона стресса), который угнетает работу этого маленького, но очень важного органа. Особенно от напитка стоит отказаться тем, кто страдает гипотиреозом (заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, — прим. авт.) или гипертиреозом (заболевание, которое обусловлено чрезмерной выработкой гормонов). Кофеин в таких случаях может привести к тахикардии, тремору конечностей и другим неприятным симптомам.  Для пациентов с гипотиреозом кофеин препятствует поглощению йода, а это может привести к куда более серьезным последствиям. 

Эксперты отмечают, что частое употребление бодрящего напитка воспринимается организмом как регулярный стресс, из-за чего работа щитовидной железы нарушается, и соответственно, замедляется обмен веществ. По этой причине, многие люди могут страдать лишним весом. 

Напомним, эксперты рассказали, что передозировка кофеином может привести к следующим симптомам: покраснению лица, учащенному сердцебиению, тошноте и головокружению, поэтому лучше ограничиться 1-2 чашками в день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как уменьшить вред от утренней чашки кофе.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/109391-kofe-ubivaet-schitovidnuyu-zhelezu.html
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