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Эксперты назвали главные признаки передозировки кофе

Единой для всех нормы потребления кофе не существует, потому важно знать все симптомы передозировки напитком

сегодня, 14:07
Автор:

Любовь Блажко

Любителям этого ароматного напитка порой очень трудно ограничиться 1-2 чашками в день. Однако если злоупотреблять кофе, то это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Эксперты рассказали о главных признаках передозировки кофеином.

Эксперты назвали главные признаки передозировки кофе

Главные признаки передозировки кофе. Фото: unsplash

Покраснение лица может говорить о том, что пора немного приостановить его употребление.

Блеск глаз тоже является одним из признаков, потому что кофе способствует выработке адреналина. А он уже усиливает работу всех наших желез, кроме желез, которые отвечают за выработку слез.

Жар в теле – следующий признак передозировки кофеином. Когда мы его пьем, то начинается прилив крови к мышцам, а печень начинает вырабатывать сахар в кровь. Из-за этого человек может ощутить жар во всем теле. 

Учащенное сердцебиение бывает из-за слишком частого употребления кофе, поэтому его нежелательно пить людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Также передозировка бодрящим напитком у кого-то может сопровождаться головокружением или потемнением в глазах.

Если появляется тошнота, то это уже достаточно серьезный симптом. Но врачи отмечают, что она также может появиться, когда человек выпивает крепкий кофе на голодный желудок.

Слишком частое употребление кофеина может также нарушить работу почек и привести к обезвоживанию, потому что этот напиток является мочегонным. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому стоит отказаться от кофе. 


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Источник: https://www.medicinform.net/news/news49856.htm
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