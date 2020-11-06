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Скрытая опасность: кому стоит отказаться от кофе

Кофе может таить в себе опасность для психики некоторых людей

сегодня, 22:09
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Американского университета психологии выяснили, что некоторым людям лучше отказаться от любимого напитка, дабы избежать проблем со здоровьем. Они утверждают, что восприимчивость к кофе у всех людей абсолютно разная: некоторые употребляют его в больших количествах, но при этом чувствуют себя хорошо, а есть те, у кого из-за этого напитка могут начаться негативные изменения в психике.

Скрытая опасность: кому стоит отказаться от кофе

Кому стоит отказаться от кофе. Фото: unsplash

"К кофеину чувствительны люди, предрасположенные к тревожному расстройству – выпитый напиток может вызывать у них напряжение, схожее со стрессом. Такая особенность может быть связана с генетическими различиями", — рассказывает автор этого исследования Лаура Джулиано.

Профессор также добавила, что главный компонент бодрящего напитка может деактивировать мозговые рецепторы, которые отвечают за выработку аденозина – элемент, который снижает физический тонус и способствует сонливости и расслаблению. Как следствие, повышается уровень тревожности и беспокойства. 

"Подобные стимулирующие эффекты напитка могут вызывать или обострять уже имеющиеся симптомы тревожного расстройства у некоторых людей", — резюмировала эксперт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что такое кофеиновый сон и зачем он нужен. 


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Источник: https://www.huffpost.com/
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