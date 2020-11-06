Скрытая опасность: кому стоит отказаться от кофе

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Любовь Блажко
Специалисты из Американского университета психологии выяснили, что некоторым людям лучше отказаться от любимого напитка, дабы избежать проблем со здоровьем. Они утверждают, что восприимчивость к кофе у всех людей абсолютно разная: некоторые употребляют его в больших количествах, но при этом чувствуют себя хорошо, а есть те, у кого из-за этого напитка могут начаться негативные изменения в психике.
Кому стоит отказаться от кофе. Фото: unsplash
Профессор также добавила, что главный компонент бодрящего напитка может деактивировать мозговые рецепторы, которые отвечают за выработку аденозина – элемент, который снижает физический тонус и способствует сонливости и расслаблению. Как следствие, повышается уровень тревожности и беспокойства.
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