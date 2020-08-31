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Что такое кофеиновый сон и зачем он нужен

Помогает чувствовать себя бодро!

сегодня, 15:52
Автор:

Любовь Блажко

Чтобы повысить свою продуктивность в ночное время, может помочь обычная чашка кофе и быстрый сон. Соединение таких несложных действий значительно повышают концентрацию внимания и помогают побороть сонливость. Об этом рассказывает доктор Стефани Центофанти, которая работает в Лаборатории сна и хронобиологии UniSA, - пишет издание changeua.

Большинство сотрудников, которые трудятся в ночную смену, привыкли употреблять много кофе. Но эксперт настоятельно рекомендует быть с этим поосторожнее, ведь много кофеина может навредить здоровью. К тому же, чтобы получить желаемый эффект, должно пройти от 20 до 30 минут. 

Что такое кофеиновый сон и зачем он нужен

Что такое кофеиновый сон и зачем он нужен. Фото: unsplash.

Именно поэтому врач рекомендует попробовать такой эксперимент, как "кофеиновый сон". При таком формате человек выпивает чашку кофе и ложиться вздремнуть на 20-30 минут. Если это делать в такой последовательности, то это позволит немного отдохнуть и проснуться в тот момент, когда кофе начнет действовать. Эта хитрая уловка станет настоящей находкой для людей, которые работают в ночное время.

Первое исследование, которое было проведено, показало, что 1-2 чашки кофе перед получасовым сном способны улучшить производительность и энергичность. Можно сделать вывод, что "кофеиновый сон" - хорошее орудие против сонливости. 


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