kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11403.77

ETH/USD

387.97

LTC/USD

56.76

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Стало известно, в чем заключается секрет долголетия японцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, в чем заключается секрет долголетия японцев

Ничего сверхъестественного!

сегодня, 10:57
Автор:

Любовь Блажко

Ученые изучают феномен долгой жизни японцев еще со второй половины 20 века. Подробнее об этом рассказал руководитель Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Сеитиро Цуганэ, пишет издание golos

Ни для кого не секрет, что крепкое здоровье японцев может для многих послужить хорошим примером. Секрет их долголетия довольно прост: есть полезную пищу и регулярно заниматься физическими нагрузками. 

Стало известно, в чем заключается секрет долголетия японцев

Стало известно, в чем заключается секрет долголетия японцев. Фото: unsplash.

В ежедневном рационе долгожителей есть много рыбы и морепродуктов, поскольку это морская страна. Употребление всевозможных ее видов и водорослей стало для них чем-то совершенно обыденным. Как мы знаем, в рыбе содержится много жирных кислот Омега-3, йода и фосфора. 

Сладости японцы любят, но употребляют их в минимальном количестве. Десерты в Японии несладкие и низкокалорийные (например, шоколад и мойчи, местное мороженое, изготавливаемое из риса), но даже их они заменяют фруктами. На столе часто можно увидеть редьку, капусту, яблоки, мандарины, виноград или дыню. 

Япония – это страна чаепития. Зеленый чай, который люди пьют на протяжении дня и перед сном, помогает побороть старение и лишний вес. В нем содержатся антиоксиданты и некалориен.

И, конечно же, регулярная физическая активность. Японцы сделали спорт неотъемлемой частью своей ежедневной рутины. Утром в любом парке можно увидеть много людей разных возрастов: от самых маленьких до пожилых. Они делают зарядку, бегают, катаются на велосипеде. А еще много ходят пешком, гуляя на свежем воздухе.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, нельзя сидеть на месте: почему это плохо влияет на мозг.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!