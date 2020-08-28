Ученые изучают феномен долгой жизни японцев еще со второй половины 20 века. Подробнее об этом рассказал руководитель Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Сеитиро Цуганэ, пишет издание golos.

Ни для кого не секрет, что крепкое здоровье японцев может для многих послужить хорошим примером. Секрет их долголетия довольно прост: есть полезную пищу и регулярно заниматься физическими нагрузками.

Стало известно, в чем заключается секрет долголетия японцев. Фото: unsplash.

В ежедневном рационе долгожителей есть много рыбы и морепродуктов, поскольку это морская страна. Употребление всевозможных ее видов и водорослей стало для них чем-то совершенно обыденным. Как мы знаем, в рыбе содержится много жирных кислот Омега-3, йода и фосфора.

Сладости японцы любят, но употребляют их в минимальном количестве. Десерты в Японии несладкие и низкокалорийные (например, шоколад и мойчи, местное мороженое, изготавливаемое из риса), но даже их они заменяют фруктами. На столе часто можно увидеть редьку, капусту, яблоки, мандарины, виноград или дыню.

Япония – это страна чаепития. Зеленый чай, который люди пьют на протяжении дня и перед сном, помогает побороть старение и лишний вес. В нем содержатся антиоксиданты и некалориен.

И, конечно же, регулярная физическая активность. Японцы сделали спорт неотъемлемой частью своей ежедневной рутины. Утром в любом парке можно увидеть много людей разных возрастов: от самых маленьких до пожилых. Они делают зарядку, бегают, катаются на велосипеде. А еще много ходят пешком, гуляя на свежем воздухе.





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