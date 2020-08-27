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Главная Новости Здоровье наше тело Нельзя сидеть на месте: почему это плохо влияет на мозг
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Нельзя сидеть на месте: почему это плохо влияет на мозг

Почему это опасно?

сегодня, 11:26
Автор:

Любовь Блажко

Большинство из нас много времени проводит перед экраном компьютера, а потом еще и перед телевизором, возвращаясь домой. Почему сидячий образ жизни не приведет ни к чему хорошему, рассказывают эксперты из ливерпульского университета имени Джона Мура. Об этом пишет издание epochtimes.

Сидение на протяжении длительного времени уменьшает поток крови к мозгу, может быть чревато ожирением, высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Нельзя сидеть на месте: почему это плохо влияет на мозг

Нельзя сидеть на месте: почему это плохо влияет на мозг. Фото: unsplash

Учеными было проведено исследование. В котором они на протяжении определенного времени наблюдали за 15 здоровыми мужчинами и женщинами. Первая группа сидела на протяжении четырех часов за письменным столом, не вставая. Второй группе разрешалось вставать каждые 30 минут и совершать двухминутную прогулку по комнате. Участники третьей вставали на 8 минут после двухчасового сидения на одном месте.

После проведенного эксперимента ученые пришли к выводу, что эффективнее всего делать двухминутную прогулку каждые полчаса работы. В таком случае интенсивность кровотока значительно увеличивается. 

Эксперты пока не изучили, как сидячий образ жизни влияет на человеческий мозг в долгосрочной перспективе. Но неоспоримым остается тот факт, что в крови содержится кислород и питательные вещества, необходимые для нормального функционирования мозга. 

Снижение интенсивности кровотока говорит о том, что мозг не получает кислород в нужном количестве. Следствием этого может стать ухудшение когнитивной функции, замедленее процессов мышления и запоминания. 


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