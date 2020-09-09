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Как уменьшить вред от утренней чашки кофе

Кофе вымывает кальций и вызывает зависимость

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Кофе является одним из самых спорных продуктов. Одни ученые утверждают, что этот бодрящий напиток негативно действует на организм, поэтому его следует ограничить в рационе, а другие - перечисляют его лечебные свойства. Так или иначе, утро с чашки кофе начинают миллионы людей, поэтому нутрициолог Ирина Писарева изданию "АиФ" рассказала, как минимизировать его вредное воздействие.

Как уменьшить вред от утренней чашки кофе

Специалист отметила, что кофе способно вызвать зависимость, ухудшить пищеварение (особенно, если выпить его натощак), а также вымывать кальций из организма. Поэтому его не рекомендуется выпивать больше 2-3 маленьких чашек в день. Если же вы пренебрегаете этим правилом, тогда лучше искать более полезную альтернативу, например, заменить кофе цикорием, который похож по вкусу, но не содержит кофеина.

Если же этот вариант не подходит, тогда минимизировать вред кофе и снизить его калорийность можно отказавшись от сахара, сливок, молока и других добавок. Согласно данным исследования, 75 человек из 100 имеют скрытую непереносимость молочного белка, поэтому после его употребления они жалуются на проблемы с пищеварением, высыпаниями на коже и т. д. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как превратить утренний кофе в полезный завтрак.


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