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Как превратить утренний кофе в полезный завтрак

Норма кофе в день составляет две чашки

сегодня, 08:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Миллионы людей начинают свое утро из чашечки бодрящего кофе, однако, такой завтрак сложно назвать полноценным. Тем более, что кофе, выпитый натощак, может негативно повлиять на желудок. Врач-диетолог Наталья Круглова изданию "Ридус" рассказала, с чем нужно пить бодрящий напиток, чтобы насытить организм.

Многие люди утром отказываются от завтрака или попросту не успевают его приготовить, поэтому выпивают чашечку кофе и бегут на работу. Но так делать не стоит, ведь завтрак - важный прием пищи, который придает нам сил и энергии.

Как превратить утренний кофе в полезный завтрак

Специалист советует добавить к кофе выпечку, но только не сладости, а изделия, приготовленные из цельнозерновой муки (сэндвичи и бургеры на зерновом хлебе). Также стоит обогатить организм белком, поэтому съешьте кусочек сыра, куриное мясо или рыбку. Либо же корейские булочки с рисом, картофелем либо творогом на тонком ржаном тесте.

Врач отметила, что один кофе не считается полноценным завтраком, плюс ко всему, он может вызвать переедание во второй половине дня. Бодрящим напитком увлекаться не стоит, допустимо выпивать 2 чашки в день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему летом надо пить меньше кофе.


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