Как распознать и можно ли пить просроченный кофе

Кофе — вкусный и популярный напиток, который придает бодрости, сил и энергии. Но у него тоже есть срок годности. Как понять, что кофе испортился и можно ли его употреблять?

Как распознать просроченный кофе / Фото: Fotolia / kaycco

Эксперты отметили, что зерновой кофе теряет свои вкусовые и полезные качества постепенно, многое зависит от степени обжарки. В вакуумной упаковке, по словам производителей, кофе может храниться 24 месяца. Если же он пролежит дольше, то может испортиться, а распознать такой кофе можно по следующим признакам: прогорклый запах, темный цвет, маслянистость и слабый аромат.

Молотые сорта кофе хранятся где-то 6-24 месяца (нужно внимательно читать упаковку). Открытую пачку желательно использовать в течение 2-3 недель, чтобы напиток не потерял свой вкус и аромат.

Можно ли пить просроченный кофе? Эксперты отмечают, что ничего плохого не случится, поскольку срок годности растворимого напитка может быть больше, чем указано на упаковке. Но стоит быть готовым к тому, что вкус кофе будет менее выраженным, а гранулы потеряют свой приятный аромат. Можно, конечно, исправить ситуацию палочкой корицы или стручком ванили. Если же вы не хотите рисковать и пить просроченный кофе, тогда его можно применить в кулинарии, например, для придания цвета кексам или бисквиту.

Но, если вы заметили, что кофе издает гнилостный запах, на зернах есть белый налет или пятна плесени, то откажитесь от употребления продукта.

Напомним, эксперты рассказали, какую опасность несут просроченные газированные напитки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийцы нашли достойное применение просроченному пиву.

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