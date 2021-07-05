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Главная Новости Здоровье диета и питание Какую опасность несут просроченные газированные напитки — эксперт
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Какую опасность несут просроченные газированные напитки — эксперт

В летнюю жару нужно быть вдвое внимательнее, потребляя любимую «газировку»

сегодня, 10:43
Автор:

Вечканова Елена

Любимые многими "шипучки", то есть газированные напитки, могут нанести человеческому организму непоправимый урон в жару. По словам специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Натальи Усенко, во избежание этого нужно тщательно следить за сроком годности потребляемого продукта, сообщает "Украина 24".

Какую опасность несут просроченные газированные напитки — эксперт

Просроченная газировка несет большую опасность для человека. Фото из открытых источников

По словам эксперта, в жару любая газировка становится более богатой на весьма опасные вещества, способные навредить людям. Если же у подобных напитков еще и заканчивается срок годности, то можно быть уверенным: в бутылке началось развитие грибковой флоры.

Также Усенко отметила, что при высоких летних температурах в "шипучке" намного быстрее обычного происходят химические реакции. Это, по словам представительницы ЦОЗ, связано с "наполнением" напитков — различными ароматизаторами и консервантами. Их "брожение" и другие изменения способны превратить один из любимых способов человечества утолить жажду в настоящее биологическое оружие.

К слову, от употребления газировки страдают не только наш желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы, но и зубы. Как объяснила Наталья Усенко, в этом виновата фосфорная кислота, добавляемая в "шипучку". При потреблении кислота, сдерживающая углекислый газ, коим насыщенный напиток, оседает на стенках наших зубов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали об интересном эксперименте, проведенном зарубежными видеоблогерами. О том, что случается со стаканом газировки, "брошенным" на больше, чем сотню дней, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о самых опасных последствиях потребления "шипучки" ежедневно.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/11151-biologicheskoe-oruzhie-v-minzdrave-skazali-chem-opasny-prosrochennye-gazirovannye-napitki
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