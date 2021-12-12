logo

BTC/USD

49598.20

ETH/USD

4032.46

LTC/USD

157.32

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Как эффективно снизить артериальное давление
commentss НОВОСТИ Все новости

Как эффективно снизить артериальное давление

Эксперты рассказали, с помощью какого средства можно эффективно снизить артериальное давление

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Лимон — популярный и полезный продукт, который давно используют в народной медицине, особенно для лечения простудных заболеваний. Но оказывается, что сок этих цитрусовых обладает еще и другими свойствами.

Как эффективно снизить артериальное давление

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Этот кислый плод укрепляет иммунитет, улучшает обменные процессы, обогащает организм витамином А, С, E, D, а также кальцием, фосфором, железом, цинком и другими микроэлементами.

Эксперты отмечают, что сок лимона является эффективным средством для снижения артериального давления. А все благодаря флавоноидам и полифенолам, которые входят в его состав. Кислота лимона усиливает соленость продуктов, благодаря чему можно снизить потребление соли.

Еще лимон богат на антиоксиданты, благодаря которым выводится активный кислород из организма, образующийся вследствие стрессов и усталости. Именно поэтому данный фрукт поможет вам снять напряжение после тяжелого рабочего дня.

Кроме того, людям с повышенным уровнем сахара в крови, рекомендуется употреблять обычную воду с лимоном. 

Напомним, что скандинавская диета положительно влияет на работу организма, в частности снижает воспалительные процессы, риск развития сахарного диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Саутгемптонского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, какой фруктовый сок помогает снизить давление.

Читайте также, что грибы — очень питательный и вкусный продукт, поэтому он должен периодически появляться в рационе, особенно у людей, страдающих гипертониейМедики отметили, что грибы богаты на белок, фолиевую кислоту, кальций, фосфор, железо, а также витамины группы В и С.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dosports.yahoo.co.jp/column/detail/202111300016-spnavido
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!