Как эффективно снизить артериальное давление

Лимон — популярный и полезный продукт, который давно используют в народной медицине, особенно для лечения простудных заболеваний. Но оказывается, что сок этих цитрусовых обладает еще и другими свойствами.

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Этот кислый плод укрепляет иммунитет, улучшает обменные процессы, обогащает организм витамином А, С, E, D, а также кальцием, фосфором, железом, цинком и другими микроэлементами.

Эксперты отмечают, что сок лимона является эффективным средством для снижения артериального давления. А все благодаря флавоноидам и полифенолам, которые входят в его состав. Кислота лимона усиливает соленость продуктов, благодаря чему можно снизить потребление соли.

Еще лимон богат на антиоксиданты, благодаря которым выводится активный кислород из организма, образующийся вследствие стрессов и усталости. Именно поэтому данный фрукт поможет вам снять напряжение после тяжелого рабочего дня.

Кроме того, людям с повышенным уровнем сахара в крови, рекомендуется употреблять обычную воду с лимоном.

Напомним, что скандинавская диета положительно влияет на работу организма, в частности снижает воспалительные процессы, риск развития сахарного диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Саутгемптонского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, какой фруктовый сок помогает снизить давление.

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