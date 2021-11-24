Какая диета поможет снизить давление и холестерин

При проблемах со здоровьем нужно обратить внимание на свой образ жизни, в частности на питание. Некоторые продукты помогают поддерживать организм в тонусе, а некоторые наоборот, ухудшают его работу.

Как снизить давление и холестерин (фото из открытых источников)

Американский диетолог Кортни Барт рекомендует придерживаться скандинавской диеты, в основу которой заложены природные механизмы и принципы, способствующие нормализации веса без ущерба для самочувствия. Она фокусируется на продуктах, которые обычно встречаются в северных регионах, таких как Норвегия, Дания и Исландия. Сюда входит растительная пища с высоким содержанием белка, полезных жиров, сложных углеводов, свежих овощей, фруктов, а также морепродуктов.

В отличие от средиземноморской диеты, которая ориентирована на использование оливкового масла первого отжима, скандинавская диета основана на рапсовом масле. В нем много незаменимых аминокислот и природных антиоксидантов, но меньше насыщенных жиров.

Эксперт также отметила, что скандинавская диета побуждает людей потреблять меньше сахара и вдвое больше клетчатки и морепродуктов, чем традиционная западная.

Барт отмечает, что такой тип питания положительно влияет на работу организма, в частности снижает воспалительные процессы, риск развития сахарного диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Для людей, страдающих артритом или болями в суставах, употребление большего количества цельных продуктов скандинавской диеты может быть способом еще больше уменьшить воспаление", — говорит диетолог.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высокий уровень холестерина может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно научиться контролировать этот показатель. Врач-диетолог Эми Гудсон назвала несколько эффективных способов.

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