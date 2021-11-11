Эксперт рассказала, как бороться с холестерином после 50 лет

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Светлана Шкурупий
Высокий
уровень холестерина может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем,
поэтому важно научиться контролировать этот показатель. Врач-диетолог Эми
Гудсон назвала несколько эффективных способов.
Как контролировать холестерин (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что стабильно повышенный уровень холестерина становится причиной
увеличения в артериях количества бляшек. Они, в свою очередь, приводят к тому,
что мозг и сердце получают ограниченный приток крови. Это состояние чревато как
сердечными приступами, так и инсультами. Причем, как отметила специалист, с
возрастом такие риски только увеличиваются.
Для
того чтобы не допустить таких последствий, врач рекомендует заняться фитнесом.
Занятия должны проходить несколько раз в неделю. Это необходимо, в том числе, и
для снижения веса, что тоже является антихолестериновым мероприятием.
Кроме
того, следует обратить внимание на образ питания. Эми посоветовала добавить в
рацион овсянку, орехи и семена растений, выступающих источником растворимой
клетчатки. Также эксперт отметила пользу рыбы в этом деле. Рекомендуется
обогатить рацион лососем, тунцом и скумбрией, которые богаты на омега-3
ненасыщенные жирные кислоты, снижающие уровень "вредного" холестерина в крови.
Напомним,
что высокий уровень холестерина может привести к серьезным осложнениям со
здоровьем, поэтому важно контролировать этот показатель. А помочь в этом могут
некоторые виды спорта.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что холестерин является жизненно необходимым
веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к
серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы
и проконсультироваться с врачом.
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