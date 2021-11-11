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Эксперт рассказала, как бороться с холестерином после 50 лет

Врач-диетолог, профессор Эми Гудсон рассказала, как бороться с высоким холестерином после 50-летнего возраста

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Высокий уровень холестерина может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно научиться контролировать этот показатель. Врач-диетолог Эми Гудсон назвала несколько эффективных способов.

Эксперт рассказала, как бороться с холестерином после 50 лет

Как контролировать холестерин (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что стабильно повышенный уровень холестерина становится причиной увеличения в артериях количества бляшек. Они, в свою очередь, приводят к тому, что мозг и сердце получают ограниченный приток крови. Это состояние чревато как сердечными приступами, так и инсультами. Причем, как отметила специалист, с возрастом такие риски только увеличиваются.

Для того чтобы не допустить таких последствий, врач рекомендует заняться фитнесом. Занятия должны проходить несколько раз в неделю. Это необходимо, в том числе, и для снижения веса, что тоже является антихолестериновым мероприятием.

Кроме того, следует обратить внимание на образ питания. Эми посоветовала добавить в рацион овсянку, орехи и семена растений, выступающих источником растворимой клетчатки. Также эксперт отметила пользу рыбы в этом деле. Рекомендуется обогатить рацион лососем, тунцом и скумбрией, которые богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, снижающие уровень "вредного" холестерина в крови.

Напомним, что высокий уровень холестерина может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, поэтому важно контролировать этот показатель. А помочь в этом могут некоторые виды спорта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/90992
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