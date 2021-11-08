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Какие виды спорта помогают снизить холестерин

Врач-кардиолог Лесли Чо рассказала, какие виды спорта помогают снизить в крови уровень холестерина

сегодня, 18:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Высокий уровень холестерина может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, поэтому важно контролировать этот показатель. А помочь в этом могут некоторые виды спорта.

Какие виды спорта помогают снизить холестерин

Как снизить холестерин (фото из открытых источников)

Врач-кардиолог Лесли Чо отметила, что физические упражнения положительно влияют на весь организм, в частности снижают уровень "вредного" холестерина. Но одного спорта недостаточно, он должен идти в комплексе со здоровым питанием и правильным образом жизни в целом.

По словам специалиста, лучшим упражнением для нормализации показателя холестерина являются аэробные упражнения. Им нужно уделать 30-40 минут в день 5-7 раз в неделю. Начинать нужно плавно, с каждым разом чуть повышая нагрузку.

Кроме этого, снизить холестерин помогают быстрые прогулки, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и йога. Но прежде чем начинать программу тренировок, нужно сначала проконсультироваться с врачом.

Напомним, у многих людей в крови повышенный уровень холестерина и если не контролировать этот показатель, то можно получить серьезную угрозу здоровью. Но есть продукты, которые эффективно помогают нормализовать холестерина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа ученых из Германии и Великобритании провела несколько исследований и пришла к выводу, что контролировать уровень холестерина в крови нужно начинать после 25-летнего возраста.

Читайте также, немецкие медики выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Ученые из Мюнхена доказали, что этот вид орехов снижает уровень "плохого" холестерина в крови на семь процентов.


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Источник: https://health.clevelandclinic.org/does-exercise-lower-cholesterol/
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