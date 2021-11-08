Какие виды спорта помогают снизить холестерин

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Светлана Шкурупий
Высокий
уровень холестерина может привести к серьезным осложнениям со здоровьем,
поэтому важно контролировать этот показатель. А помочь в этом могут некоторые
виды спорта.
Как снизить холестерин (фото из открытых источников)
Врач-кардиолог
Лесли Чо отметила, что физические упражнения положительно влияют на весь
организм, в частности снижают уровень "вредного" холестерина. Но одного спорта
недостаточно, он должен идти в комплексе со здоровым питанием и правильным
образом жизни в целом.
По
словам специалиста, лучшим упражнением для нормализации показателя холестерина
являются аэробные упражнения. Им нужно уделать 30-40 минут в день 5-7 раз в неделю.
Начинать нужно плавно, с каждым разом чуть повышая нагрузку.
Кроме
этого, снизить холестерин помогают быстрые прогулки, бег трусцой, езда на
велосипеде, плавание и йога. Но прежде чем начинать программу тренировок, нужно
сначала проконсультироваться с врачом.
Напомним,
у многих людей в крови
повышенный уровень холестерина и если не контролировать этот показатель, то
можно получить серьезную угрозу здоровью. Но есть продукты, которые эффективно
помогают нормализовать холестерина.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что группа ученых из Германии и Великобритании
провела несколько исследований и пришла к выводу, что контролировать уровень
холестерина в крови нужно начинать после 25-летнего возраста.
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сердечно-сосудистой системы. Ученые из Мюнхена доказали, что этот вид орехов
снижает уровень "плохого" холестерина в крови на семь процентов.
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