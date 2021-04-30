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Медики рассказали, как грибы влияют на артериальное давление

Эксперты рассказали, как употребление грибов сказывается на артериальном давлении

30 апреля 2021, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Грибы — очень питательный и вкусный продукт, поэтому он должен периодически появляться в рационе, особенно у людей, страдающих гипертонией.

Медики рассказали, как грибы влияют на артериальное давление

как грибы влияют на давление / фото: Ян Морек /Forum

Медики отметили, что грибы богаты на белок, фолиевую кислоту, кальций, фосфор, железо, а также витамины группы В и С. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также укрепляют иммунитет. Этот продукт необходимо добавить в рацион людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, потому что в составе грибов есть лецитин — органическое соединение, которое не дает "вредному" холестерину накапливаться в сосудах и формировать бляшки. Это свойство грибов также полезно для людей, страдающих от гипертонии (повышенного артериального давления).

Также в грибах очень много аминокислот (около 18). Эти вещества не только помогают в работе иммунной системы, но и препятствуют развитию онкологических заболеваний, и улучшают работу головного мозга. Это было выявлено в ходе последних исследований.

Кроме этого, ученые выяснили, что некоторые виды грибов помогают в лечении туберкулеза, при проблемах с желудочно-кишечным трактом, с тяжелыми аллергическими заболеваниями. Например, такими свойствами обладают белые грибы и боровики, лисички стабилизируют работу такого органа, как печень, а с груздей делают лекарственные препараты, помогающие справиться с почечной недостаточностью и эмфиземой легких.

Напомним, что ученые из онкологического центра в Калифорнии во время исследования выяснили, что мужчинам нужно периодически обогащать свой рацион шампиньонами, потому что эти грибы способны подавлять рост опухоли простаты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими удивительными свойствами обладают белые грибы.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/44872
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