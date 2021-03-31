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Какие грибы способны защитить от рака простаты

Белые шампиньоны – не только вкусно, но и полезно

сегодня, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые из онкологического центра в Калифорнии в ходе исследования выяснили, что мужчинам нужно периодически обогащать свой рацион шампиньонами, потому что эти грибы оказались способны подавлять рост опухоли простаты. 

Какие грибы способны защитить от рака простаты

Польза шампиньонов (фото из открытых источников)

Специалисты выяснили, что порошок шампиньонов снижает уровень простатического специфического антигена (ПСА) в крови. Чтобы это проверить исследователи имплантировали лабораторным грызунам опухоль простаты и изучили, как экстракт грибов действует на состояние здоровья животных. Результаты эксперимента показали, что экстракт продукта подавлял активность рецепторов андрогенов, которые стимулировали рост раковых клеток. За мышами наблюдали в течение недели и заметили, что уровень ПСА в их крови снижался. 

Руководитель научного проекта Ван Сяоцян отметил, что рецепторы андрогенов блокируются химическими веществами, которые входят в состав белых шампиньонов. Ученые считают, что этот продукт может внести значительный вклад в лечение рака простаты, но для этого потребуются дополнительные исследования. 

Напомним, что специалисты из Кореи выяснили, что красный женьшень, который используется в традиционной медицине, способен помочь в борьбе с онкологическим заболеванием. В составе растения обнаружены компоненты, способные подавлять метастазирование рака легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что неправильное питание чаще всего становится причиной развития множества заболеваний, в том числе онкологических, поэтому тщательно следите за своим рационом. Врач Михаил Мяснянкин назвал простой способ, который поможет предотвратить рак желудка.


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Источник: https://newatlas.com/medical/white-button-mushroom-prostate-tumor-growth/
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