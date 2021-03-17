Найдено растение, способное подавить метастазы рака легких

Ученые из Кореи в ходе исследования выяснили, что красный женьшень, который используется в традиционной медицине, способен помочь в борьбе с онкологическим заболеванием. Этот продукт может оказывать ингибирующее воздействие на злокачественные клетки.

красный женьшень (фото из открытых источников)

Известно, что красный женьшень улучшает кровообращение, благоприятно действует на работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет легкие, селезенку и желудок. Экстракт этого растения применяют в качестве лекарства в Европе и Америке, а в Китае и Корее красный женьшень плотно вошел в жизнь, из него даже делают конфеты, леденцы и мармелад.

Исследователи выяснили, что в составе растения есть два компонента: Rk1 и Rg5, которые способны подавлять метастазирование рака легких. Эксперты разработали новый метод, который повышает в красном женьшене концентрацию этих веществ в более чем 20 раз. Сделали они это с помощью обработки, основанной на принципе микроволновой печи, которая и поменяла его состав, увеличив концентрацию полезных элементов.

Ученые выяснили, что полученный таким образом женьшень эффективен в борьбе с раком легких, простаты, шейки матки, а также защищает от повреждений почки.

Напомним, что врач Александр Мясников назвал продукт, который помогает предотвратить онкологическое заболевание. Оказалось, что это брокколи — одна из разновидностей капусты, в составе которой много витаминов и ценных микроэлементов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты определили фрукт, который снижает риск возникновения рака желудка. Что это за продукт, узнайте в нашем материале.

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