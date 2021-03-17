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Главная Новости Здоровье онкология Найдено растение, способное подавить метастазы рака легких
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Найдено растение, способное подавить метастазы рака легких

В этом растении есть полезные активные вещества

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые из Кореи в ходе исследования выяснили, что красный женьшень, который используется в традиционной медицине, способен помочь в борьбе с онкологическим заболеванием. Этот продукт может оказывать ингибирующее воздействие на злокачественные клетки.

Найдено растение, способное подавить метастазы рака легких

красный женьшень (фото из открытых источников)

Известно, что красный женьшень улучшает кровообращение, благоприятно действует на работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет легкие, селезенку и желудок. Экстракт этого растения применяют в качестве лекарства в Европе и Америке, а в Китае и Корее красный женьшень плотно вошел в жизнь, из него даже делают конфеты, леденцы и мармелад.

Исследователи выяснили, что в составе растения есть два компонента: Rk1 и Rg5, которые способны подавлять метастазирование рака легких. Эксперты разработали новый метод, который повышает в красном женьшене концентрацию этих веществ в более чем 20 раз. Сделали они это с помощью обработки, основанной на принципе микроволновой печи, которая и поменяла его состав, увеличив концентрацию полезных элементов.

Ученые выяснили, что полученный таким образом женьшень эффективен в борьбе с раком легких, простаты, шейки матки, а также защищает от повреждений почки.

Напомним, что врач Александр Мясников назвал продукт, который помогает предотвратить онкологическое заболевание. Оказалось, что это брокколи — одна из разновидностей капусты, в составе которой много витаминов и ценных микроэлементов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты определили фрукт, который снижает риск возникновения рака желудка. Что это за продукт, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.medikforum.ru/medicine/115415-krasnyy-zhenshen-podavlyaet-metastazy-raka-legkih.html
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