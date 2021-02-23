Какой фрукт снижает риск возникновения рака желудка

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Светлана Шкурупий
В рационе питания обязательно должны присутствовать фрукты, ведь в их составе много витаминов и ценных микроэлементов, необходимых организму. Эксперты советуют особое внимание обратить на груши. Как оказалось, они обладают удивительными свойствами.
какой фрукт снижает риск возникновения рака / фото: pinterest
Специалисты отметили, что груши богаты на витамины А, С, В, РР, а также фолиевую кислоту, пектины, калий, медь, йод и другие вещества. При регулярном употреблении эти фрукты улучшают работу пищеварительной системы, укрепляют иммунитет, а также оказывают противовоспалительное действие.
Эксперты рекомендуют употреблять плоды груши вместе с кожурой, чтобы снизить риск развития рака желудка, потому что в их кожуре содержится клетчатка, флавоноиды и другие антиоксидантные вещества. С их помощью организм борется со свободными радикалами и защищает клетки от повреждений и предотвращает преждевременный процесс старения.
Еще этот сладкий фрукт помогает снизить лишний вес и контролировать в крови уровень сахара, поэтому подходит людям, страдающим сахарным диабетом. Также груша помогает в работе поджелудочной железе.
Напомним, что на продолжительность жизни человека влияет правильное питание и физическая активность. Исследователи рекомендуют особое внимание уделить грейпфруту, потому что этот фрукт содержит много антиоксидантов, защищающих организм от развития онкологических заболеваний.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие продукт из-за большого количества пестицидов и гербицидов в своем составе являются токсичными, поэтому их употребление необходимо ограничить.
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