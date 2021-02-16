Названы самые токсичные фрукты и овощи

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Мокрик Анастасия
Многие из нас ежедневно привыкли употреблять овощи и фрукты, добавляя их в
различные блюда или же съедать сырыми. Однако стоит знать, какие из этих продуктов
являются самыми токсичными из-за
огромного количества пестицидов и гербицидов.
Опасные овощи и фрукты - фото: из открытых источников
Ежегодно рабочая группа по охране
окружающей среды EWG озвучивает список самых токсичных
овощей и фруктов, призывая производить продукцию с наименьшим содержанием
пестицидов. Мы расскажем вам о 9 продуктах растительного происхождения, которые
являются наиболее загрязненными.
1.
Яблоки
Пестициды цепляются за
кожуру яблока и могут абсорбироваться под ней. Тщательно мойте фрукты и
очищайте их перед едой.
2. Сладкий перец
Насекомые любят эти сладкие хрустящие овощи, и если вы не покупаете экологически чистые перцы, то потребляете все виды вредных пестицидов.
3. Сельдерей
На каждой грозди сельдерея можно найти большое количество химикатов, и, учитывая, что сельдерей — это растение, поглощающее воду, которое вытягивает жидкость (и токсины) из почвы, можно понять, что буквально вы едите отраву.
4. Персики
Если вы любите персики, выбирайте консервированные, а не свежие. Эти сочные фрукты по уровню токсинов находятся прямо за сельдереем.
5. Нектарины
Эти "персиковые кузены" также нафаршированы химическими веществами, и у них еще более тонкая кожа, чтобы
впитывать их.
6. Шпинат
Насекомые настолько любят лакомиться шпинатом, что фермеры должны поливать его химическими
веществами, чтобы уберечь растение. Угадайте, что впитывается в каждый
лист?
7. Груши
Как и яблоки, эти плоды
постоянно опрыскивают, чтобы избавиться от клещей, тли, яиц моли и множества
других вредителей.
8. Малина и черника.
Насекомые очень любят
эти ягоды, а плоды настолько нежные, что могут развалиться прямо на кусте.
Естественно, они пропитаны удобрениями для роста и стабильности, а также
абсолютным коктейлем пестицидов, чтобы насекомые их не поедали.
9. Картофель
Во-первых, "глазки" картофеля обрабатывают пестицидами, чтобы насекомые не съели ростки. Затем их опрыскивают гербицидами, чтобы рядом с ними не росли другие растения. В основном картофель подвергается воздействию химикатов каждую неделю в течение всего вегетационного периода, в результате чего химические вещества накапливаются в сердцевине каждого клубня.
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