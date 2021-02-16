Названы самые токсичные фрукты и овощи

Многие из нас ежедневно привыкли употреблять овощи и фрукты, добавляя их в различные блюда или же съедать сырыми. Однако стоит знать, какие из этих продуктов являются самыми токсичными из-за огромного количества пестицидов и гербицидов.

Опасные овощи и фрукты - фото: из открытых источников

Ежегодно рабочая группа по охране окружающей среды EWG озвучивает список самых токсичных овощей и фруктов, призывая производить продукцию с наименьшим содержанием пестицидов. Мы расскажем вам о 9 продуктах растительного происхождения, которые являются наиболее загрязненными.

1. Яблоки

Пестициды цепляются за кожуру яблока и могут абсорбироваться под ней. Тщательно мойте фрукты и очищайте их перед едой.

2. Сладкий перец

Насекомые любят эти сладкие хрустящие овощи, и если вы не покупаете экологически чистые перцы, то потребляете все виды вредных пестицидов.

3. Сельдерей

На каждой грозди сельдерея можно найти большое количество химикатов, и, учитывая, что сельдерей — это растение, поглощающее воду, которое вытягивает жидкость (и токсины) из почвы, можно понять, что буквально вы едите отраву.

4. Персики

Если вы любите персики, выбирайте консервированные, а не свежие. Эти сочные фрукты по уровню токсинов находятся прямо за сельдереем.

5. Нектарины

Эти "персиковые кузены" также нафаршированы химическими веществами, и у них еще более тонкая кожа, чтобы впитывать их.

6. Шпинат

Насекомые настолько любят лакомиться шпинатом, что фермеры должны поливать его химическими веществами, чтобы уберечь растение. Угадайте, что впитывается в каждый лист?

7. Груши

Как и яблоки, эти плоды постоянно опрыскивают, чтобы избавиться от клещей, тли, яиц моли и множества других вредителей.

8. Малина и черника.

Насекомые очень любят эти ягоды, а плоды настолько нежные, что могут развалиться прямо на кусте. Естественно, они пропитаны удобрениями для роста и стабильности, а также абсолютным коктейлем пестицидов, чтобы насекомые их не поедали.

9. Картофель

Во-первых, "глазки" картофеля обрабатывают пестицидами, чтобы насекомые не съели ростки. Затем их опрыскивают гербицидами, чтобы рядом с ними не росли другие растения. В основном картофель подвергается воздействию химикатов каждую неделю в течение всего вегетационного периода, в результате чего химические вещества накапливаются в сердцевине каждого клубня.

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