Какой орех оказался эффективным средством от 10 недугов

Орехи занимают в нашем рационе почетное место, потому что обогащены витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами. Особенно эксперты выделяют миндаль, который, по их словам, способен защитить от 10 недугов. Чем же он так полезен?

от каких болезней вылечит миндаль (фото из открытых источников)

Укрепляет сердце

Миндаль улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая уровень "плохого" холестерина и кровяное давление. Его регулярное употребление служит отличной профилактикой развития сердечных заболеваний и осложнений.

Контролирует уровень сахара

Этот орех очень полезен людям, страдающим сахарным диабетом. Эксперты говорят, что миндаль может предотвратить скачки сахара в крови после еды, помогая клеткам эффективно перерабатывать глюкозу.

Защищает от воспаления

Миндаль является отличным источником витамина Е. Как антиоксидант витамин Е помогает защитить клетки организма от воспаления. Многие исследования связывают воспаление с серьезными заболеваниями, такими как болезни сердца, диабет и рак.

Улучшает пищеварение

В этом орехе содержится много полезных веществ, в частности клетчатка, которая предотвращает вздутие живота и другие нарушения желудочно-кишечного тракта.

Придает бодрости

Миндаль — отличная закуска, в составе которой есть марганец, рибофлавин и медь, необходимые для производства энергии. Также орех богат белком, который обеспечивает организм бодростью эффективнее, чем углеводы.

Помогает похудеть

Эксперты в ходе исследования выяснили, что диета, включающая в себя высокое содержание белка способствует потере веса и жира среди мужчин и женщин. А в миндале много этого компонента, поэтому он помогает сбросить лишние килограммы.

Укрепляет кости

В этом орехе содержится также фосфор и кальций — вещества, которые работают с витамином D и делают кости здоровыми и сильными. Некоторые исследования предполагают, что фосфор может помочь снизить риск развития заболеваний костей, таких как остеопороз.

Сохраняет молодость мозга

В составе миндаля есть рибофлавин и L-карнитин, которые помогают поддерживать здоровье нервной системы и предотвращают возрастное снижение умственных способностей.

Сохранят здоровье кожи

Миндаль может повернуть время вспять, когда дело доходит до старения кожи. Согласно исследованию, женщины в постменопаузе, которые употребляли миндаль в рамках обычной диеты, заметили улучшения состояния своей кожи за 16 недель. Возможно, это связано с тем, что миндаль содержит полезные жиры.

Защищает от рака

Миндаль обладает огромным противораковым потенциалом из-за высокого содержания в нем антиоксидантов. Эти вещества защищают клетки и ДНК от повреждений, которые могут привести к онкологии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему в свой рацион необходимо включить грецкие орехи.

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