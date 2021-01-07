Три причины включить в свой рацион грецкие орехи

Если хотите укрепить иммунитет и обогатить свой организм витаминами и полезными веществами, тогда стоит почаще включать в свой рацион питания грецкие орехи. Почему это так важно? Эксперты назвали три основные причины.

почему нужно есть грецкие орехи

Холестерин

Ученые в ходе исследования, проведенного в 2017 году выяснили, что частое употребление грецких орехов приводит к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Этот продукт снижает уровень "плохого" холестерина, потому что в его составе много полезных жиров.

Давление

Богатый витаминный состав грецких орехов помогает также нормализовать показатели артериального давления. И все благодаря высокому уровню растительных жирных кислот омега-3 и магния. Исследование, проведенное в 2019 году, подтвердило, что люди, диета которых обогащена грецкими орехами, меньше страдают скачками давления.

Лишний вес

Многие считают, что грецкие орехи очень калорийные, поэтому исключают их из рациона, особенно те, кто тщательно следит за своей фигурой. Но стоит знать, что этот продукт содержит в своем составе много насыщенных питательных вещества, в частности клетчатку, белок и другие ценные микроэлементы, которые способствуют похудению. Кроме того, грецкие орехи надолго насыщают организм и избавляют от нездоровых перекусов.

Напомним, ученые провели масштабное исследование и выяснили, какой орех считается самым полезным. Оказалось, что по содержанию антиоксидантов безупречным лидером является грецкий орех.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миндаль существенно укрепляет иммунитет, предотвращая многие заболевания.

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