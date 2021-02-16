Пять продуктов, которые действительно делают нас глупее

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Светлана Шкурупий
Правильное питание — основа здоровья, поэтому если хотите поддерживать свой мозг в активном состоянии и предотвратить деменцию в будущем, тогда стоит следить за своим рационом. Эксперты рекомендуют отказаться от следующих продуктов:
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Еда, приготовленная во фритюре
Исследователи говорят, что пища, приготовленная во фритюре, очень калорийна и вредна, потому что способствует развитию воспалительных процессов в организме. Если хотите оставаться умными и активными, тогда лучше забудьте о таком способе приготовления еды. Готовьте на гриле, запекайте и тушите - так намного полезнее.
Сладкие напитки
Такие напитки содержат в своем составе много сахара, красителей и других добавок, поэтому их регулярное употребление вредит всему организму, в частности мозговой активности. Сладкие напитки могут привести к снижению когнитивных функций и даже деменции.
Трансжиры
Продукты с высоким содержанием трансжиров очень вредны для здоровья, они нарушают обменные процессы, повышают уровень "плохого" холестерина. От трансжиров страдают практически все системы организма, и мозг — не исключение.
Алкоголь
Ученые говорят, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому лучше от него вовсе отказаться. Регулярное употребление спиртных напитков изменяет структуру и ткани головного мозга, а это приводит к тому, что человек начинает деградировать.
Фаст-фуд
В этих продуктах содержится и соль, и сахар, и быстрые углеводы — все компоненты, способные нарушить работу мозговой деятельности. Поэтому, фаст-фудом лучше не злоупотреблять, даже одна порция может заблокировать способность мозга усваивать новую информацию.
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