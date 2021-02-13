Названы самые вредные для здоровья продукты в мире

В список самой вредной еды на планете попали и те продукты, которые большинство людей привыкла считать полезной. Однако все эти продукты губительно влияют на человеческий организм, и от них лучше стоит отказаться.

ТОП-5 вредных продуктов - фото: The Daily Meal

1. Фруктовые соки

Медики и диетологи уже давно обращают внимание людей на то, что фруктовые соки, которые вы покупаете в супермаркетах, не являются частью здорового питания. В них содержаться фрукты без клетчатки, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. А это не очень полезно для организма.





2. Коричневый рис

Несмотря на бесчисленные преимущества коричневого риса для здоровья, есть одна причина, чтобы задуматься об отказе от употребления коричневого риса: уровень мышьяка, содержащийся в нем.

Недавние исследования, проведенные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, показали, что мышьяк был обнаружен в любимом для многих коричневом рисе.





3. BBQ соус

Согласно исследованию Американского журнала клинического питания, употребление этого соуса может привести к повышению риска сердечных заболеваний. Это связано с добавлением в продукт кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Медики и диетологи советуют отказаться от этого продукта.





4. Луковые кольца

Луковое кольцо — отличный пример того, как можно избавиться от всего хорошего, что есть в овощах, благодаря жарке во фритюре. На самом деле они хуже, чем картофель фри, потому что в луковых кольцах больше калорий, больше насыщенных жиров, больше сахара и меньше калия.





5. Фруктовые йогурты

Многие считают, что йогурт вполне может стоять рядом со всеми остальными продуктами, что есть в списке для здорового питания. Однако это далеко не так.

Медики отмечают, что во фруктовых йогуртах содержится большое количество сахара, кукурузный сироп, усилители вкуса, которые не несут никакой пользы организму.





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