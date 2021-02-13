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Названы самые вредные для здоровья продукты в мире

Пять продуктов из списка тех, которые являются самыми вредными для здоровья в мире

сегодня, 13:31
Автор:

Мокрик Анастасия

В список самой вредной еды на планете попали и те продукты, которые большинство людей привыкла считать полезной. Однако все эти продукты губительно влияют на человеческий организм, и от них лучше стоит отказаться.

Названы самые вредные для здоровья продукты в мире

ТОП-5 вредных продуктов - фото: The Daily Meal

1. Фруктовые соки

Медики и диетологи уже давно обращают внимание людей на то, что фруктовые соки, которые вы покупаете в супермаркетах, не являются частью здорового питания. В них содержаться фрукты без клетчатки, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. А это не очень полезно для организма.

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2. Коричневый рис

Несмотря на бесчисленные преимущества коричневого риса для здоровья, есть одна причина, чтобы задуматься об отказе от употребления коричневого риса: уровень мышьяка, содержащийся в нем.

Недавние исследования, проведенные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, показали, что мышьяк был обнаружен в любимом для многих коричневом рисе.

Названы самые вредные для здоровья продукты в мире - фото 3

3. BBQ соус

Согласно исследованию Американского журнала клинического питания, употребление этого соуса может привести к повышению риска сердечных заболеваний. Это связано с добавлением в продукт кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Медики и диетологи советуют отказаться от этого продукта.

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4. Луковые кольца

Луковое кольцо — отличный пример того, как можно избавиться от всего хорошего, что есть в овощах, благодаря жарке во фритюре. На самом деле они хуже, чем картофель фри, потому что в луковых кольцах больше калорий, больше насыщенных жиров, больше сахара и меньше калия.

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5. Фруктовые йогурты

Многие считают, что йогурт вполне может стоять рядом со всеми остальными продуктами, что есть в списке для здорового питания. Однако это далеко не так.

Медики отмечают, что во фруктовых йогуртах содержится большое количество сахара, кукурузный сироп, усилители вкуса, которые не несут никакой пользы организму. 

Названы самые вредные для здоровья продукты в мире - фото 6

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что приготовить на День святого Валентина, а также о том, как определить поддельную красную икру




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Источник: https://www.eatthis.com/unhealthiest-foods-on-the-planet/
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