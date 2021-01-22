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Мощным средством для долголетия оказался простой фрукт

В составе этого фрукта содержится много антиоксидантов

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи доказали, что на продолжительность жизни человека влияет рацион питания и физическая активность. Ученые рекомендуют обогащать свое меню различными фруктами, потому что в них много витаминов и минералов, особое внимание следует уделить грейпфруту.

Мощным средством для долголетия оказался простой фрукт

Продукты для долголетия / Фото: Getty Images

Специалисты отмечают, что этот фрукт в своем составе содержит много мощных антиоксидантов, которые защищают организм от развития онкологических заболеваний и предотвращают проблемы с сердечно-сосудистой системой.  

Все знают о том, что цитрусовые богаты на витамин С, который укрепляет защитные силы иммунитета, но по словам диетолога, они делают гораздо больше для организма, чем просто борются с инфекциями. Например, входящий в состав грейпфрута ликопин, замедляет старение, нейтрализуя действие свободных радикалов в организме. 

Также в этом фрукте содержится спермидин — соединение, которое помогает клеткам расти. Австралийские ученые во время одного из экспериментов на лабораторных грызунах, доказали, что регулярное употребление этого вещества увеличивает продолжительность их жизни, замедляя процессы старения.  Также было установлено, что спермидин тормозит старение иммунных клеток человека, запуская аутофагию (процесс переработки клеткой собственных составляющих, — прим. авт.).

Напомним, что одним из лучших средств для долголетия признали "золотое молоко" — напиток, состоящий из трех ингредиентов и обладающий рядом полезных свойств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что свой рацион необходимо регулярно обогащать цветной капустой, потому что она является "ключом" к долголетию.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1385978/how-to-live-longer-grapefruit-boost-longevity
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