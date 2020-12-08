«Золотое молоко» признали одним из лучших средств для долголетия

Для того чтобы организм правильно и слажено работал, ему необходимые витамины, минералы и другие полезные вещества. Найти их можно в "золотом молоке" — напитке, который пользуется большой популярностью и обладает лечебными свойствами.

золотое молоко (фото с открытыхисточников)

Специалисты выяснили, что ярко-желтый напиток считается целебным в традиционной медицине за счет куркумина — вещества, которое обладает антиоксидантными свойствами. Он усиливает защитные силы иммунитета и подавляет рост болезнетворных бактерий. Также куркумин улучшает работу пищеварительной системы, помогая справиться с различными расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Еще "золотое молоко" при регулярном употреблении способно предотвратить развитие онкологических заболеваний, а также замедлить воздействие болезни Альцгеймера. Напиток эффективно выводит из организма токсины и канцерогенных веществ, обладая мочегонным действием.

Учитывая, что одним из важных органов долголетия человека является сердце, ученые выяснили, как средство влияет на его работу. В ходе исследования они установили, что куркумин на 60% снижает риск инфаркта и восстанавливает капиллярную сеть кровеносных сосудов.

Как правило, напиток состоит из молока и куркумы, но многие еще добавляют мед или имбирь, чтобы усилить его эффективность.

Напомним, что ученые также признали чай одним из напитков, увеличивающих продолжительность жизни. И все дело в его положительном влиянии на кишечник — один из самых важных наших органов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яйца считаются "утренним" продуктом для долголетия, потому что в их составе много белка и ценных аминокислот.

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