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Медики назвали «утренний» продукт для долголетия

В яйцах содержатся ключевые питательные вещества

сегодня, 08:25 comments508
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают, что завтрак — самый важный прием пищи, который заряжает организм энергией и повышает работоспособность. И многие люди утром предпочитают есть яйца, ведь они обеспечивают нас белками и ценными аминокислотами. Также эксперты выяснили, что этот продукт является средством для долголетия. Об этом сообщает издание "Food.news".

Медики назвали «утренний» продукт для долголетия

Специалисты отметили, что в составе яиц много питательных веществ и витаминов, в частности кальций, железо, калий, марганец, а также антиоксиданты, которые помогают организму бороться со многими заболеваниями. 

Яйца являются сытным блюдом, потому что содержат много белка и обеспечивают организму более "чистую энергию" для работы, чем рафинированные углеводы. 

Ученые развенчали миф о том, что употребление куриных яиц приводит к повышению "плохого" холестерина, если употреблять их в разумных количествах (2 яйца в день). При этом, эксперты отметили, что этот продукт, наоборот, предотвращает сердечные проблемы, регулируя деятельность мозга и нервной системы.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.


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