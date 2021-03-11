Врач назвал продукт номер один для профилактики рака

В рационе обязательным компонентом являются овощи, потому что они богаты на витамины, полезные вещества и антиоксиданты. Особое внимание стоит уделить брокколи. Врач Александр Мясников отметил, что этот продукт защищает от рака.

какой продукт защищает от онкологии / фото: pinterest.

Известно, что в составе брокколи есть много витамина А, К, С, а также фолиевая кислота, клетчатка, фосфор, кальций, натрий и другие полезные элементы. С их помощью укрепляет иммунитет, улучшается работа сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

Специалист отметил, что когда речь идет об антиоксидантах, которые борются в организме со свободными радикалами, предотвращая развитие онкологии, то во всех руководствах говорится о брокколи. По словам Мясникова, это продукт номер один для профилактики онкологических заболеваний.

Есть и другие продукты, которые помогают защитить организм от рака, например, черри, арбузы, грейпфруты, шиповник, красный перец, спаржа, потому что в них содержится много ликопина.

Кроме того, в рационе часто должна появляться и куркума. Эта специя обладает целым рядом полезных свойств, в том числе и противораковым действием.

Напомним, что ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьезных болезней и онкологии. Это связано с пробиотиками, которые входят в его состав.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Испании провели исследование и пришли к выводу, что оливки обладают противораковыми свойствами. Самой полезной является кожура плодов, в которой содержится маслиновая кислота, помогающая в профилактике заболевания и при самой онкологии. Она улучшает работу сердца, снижает риск возникновения стенокардии, инфаркта и сердечной недостаточности.

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