Ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьёзных болезней и онкологии

Нередко можно услышать споры насчет того, полезен ли сыр для здоровья, или же стоит от него отказаться. Ученым удалось поставить точку в этом вопросе. Как выяснилось, сыр может уберечь человека от ряда серьёзных заболеваний и даже от онкологии. Это связано с пробиотиками, которые входят в состав этого продукта. Они помогают увеличить активность лимфоцитам, а от этого повышается сопротивляемость человеческого организма к разным вирусам. Кроме того, в сыре содержатся белки, жиры и витамины, которые также очень необходимы. К слову, диетологи отмечают, что употребление всего 50-ти граммов сыра равноценны употреблению 0,5 л молока.

ФОТО: Из открытых источников

Ученые отметили, что помимо вышеперечисленных полезных свойств, сыр еще и повышает уровень кислотно-щелочного баланса. В связи с этим, у людей, употребляющих сыр регулярно, реже бывает кариес, чем у тех, кто его не ест. Также сыр положительно влияет на сосуды и работу сердца. Люди, у которых в рационе присутствует сыр, имеют на 14% меньше шансов столкнуться с коронарными заболеваниями по сравнению с теми, у кого в меню сыра нет.

Доказано также и то, что регулярное употребление сыра помогает улучшить состояние волос, кожи и ногтей. Также этот продукт положительно влияет на зрение. Однако стоит помнить о том, что сыр, как и любой другой продукт, нужно употреблять в умеренных количествах. В другом случае вместо пользы он принесет организму вред.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые назвали полезный для женщин алкоголь, а также о лучших продуктах для завтрака, которые продлевают жизнь.

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