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Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьёзных болезней и онкологии
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Ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьёзных болезней и онкологии

В ходе очередного исследования ученые с уверенностью смогли назвать полезный продукт, уберегающий от болезней. По их словам, этим продуктом стал обыкновенный сыр

сегодня, 12:10
Автор:

Мокрик Анастасия

Нередко можно услышать споры насчет того, полезен ли сыр для здоровья, или же стоит от него  отказаться. Ученым удалось поставить точку в этом вопросе. Как выяснилось, сыр может уберечь человека от ряда серьёзных заболеваний и даже от онкологии. Это связано с пробиотиками, которые входят в состав этого продукта. Они помогают увеличить активность лимфоцитам, а от этого повышается сопротивляемость человеческого организма к разным вирусам. Кроме того, в сыре содержатся белки, жиры  и витамины, которые также очень необходимы. К слову, диетологи отмечают, что употребление всего 50-ти граммов сыра равноценны употреблению 0,5 л молока.

Ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьёзных болезней и онкологии

ФОТО: Из открытых источников

Ученые отметили, что помимо вышеперечисленных полезных свойств, сыр еще и повышает  уровень кислотно-щелочного баланса. В связи с этим, у людей, употребляющих сыр регулярно, реже бывает кариес, чем у тех, кто его не ест. Также сыр положительно влияет на сосуды и работу сердца. Люди, у которых в рационе присутствует сыр, имеют на 14%  меньше шансов столкнуться с коронарными заболеваниями по сравнению с теми, у кого в меню  сыра нет.

Доказано также и то, что регулярное употребление сыра помогает улучшить состояние волос, кожи и ногтей. Также этот продукт положительно влияет на зрение. Однако стоит помнить о том, что сыр, как и любой другой продукт, нужно употреблять в умеренных количествах. В другом случае вместо пользы он принесет организму вред. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые назвали полезный для женщин алкоголь, а также о лучших продуктах для завтрака, которые продлевают жизнь.



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Источник: https://changeua.com/news/upotreblenie-syira-mozhet-spasti-ot-sereznyih-bolezney-uchenyie/
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