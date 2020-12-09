Лучшие продукты для завтрака, которые продлевают жизнь

Наверняка вы знаете, что определенные продукты для завтрака могут наполнить вас энергией, а также улучшить общее состояние здоровья. Американские диетологи отмечают, что правильное питание по утрам может помочь вам прожить более долгую жизнь, предотвратив определенные заболевания и укрепив иммунную систему.



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Семена чиа

Если вам нужен продукт, способствующий долголетию, для утренней миски овсянки или йогурта, не ищите ничего, кроме семян чиа, которые обеспечивают впечатляющие 11 граммов клетчатки на 28 граммовую порцию. Небольшое исследование американских ученых 2010 года показало, что у людей с диабетом, которые регулярно ели семена чиа, улучшился уровень сахара в крови и артериального давления. С емена чиа полны антиоксидантов, которые могут защитить ваши клетки от повреждения свободными радикалами.

Ягоды

Испанское исследование 2013 года показало, что люди, которые ели ягоды несколько раз в неделю, имели на 30% меньший риск смерти. Исследователи полагают, что увеличение продолжительности жизни может быть связано с высокой концентрацией полифенолов в ягодах, которые связаны со снижением риска многих хронических заболеваний.

Фасоль

Исследование британских ученых от 2004 года, которое проводилось при участии пожилых людей, показало, что каждые две столовые ложки фасоли в день снижают риск смертности на 8%. В частности, употребление бобовых два раза в неделю снижает риск развития рака толстой кишки. Бобы содержат достаточное количество белка, сложных углеводов, богатых клетчаткой и необходимых микроэлементов, которые укрепляют иммунную систему.



