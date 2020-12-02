Ученые назвали полезный для женщин алкоголь

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Кириєнко Анна
Ученые рассказали, какой алкоголь стоит употреблять женщинам, чтобы поддерживать гормональное здоровье. Данную информацию было опубликовано на страницах издания The Press and Journal.
Який алкоголь корисний для жінок- дослідження. Фото: theconversation
Оказывается, пользу женскому здоровью приносит одна из разновидностей пива — индийский эль. Этот напиток полезен для женщин во время менопаузы и может значительно облегчать ее симптомы.
Индийский эль отличается от других видов алкоголя крепостью и повышенным содержанием хмеля.
Именно из-за хмеля алкоголь облегчает симптомы менопаузы. В нем содержатся соединения — фитоэстрогены, которые назначают врачи женщинам. Фитоэстрогены продаются и в аптеках как лекарственное средство.
Перед тем, как заявить эту информацию миру, ученые провели исследования. Во время каждого ужина одна группа женщин употребляла эль, другая — нет. Результаты показали, что женщины, которые каждый вечер пили пиво, имели более низкий уровень тревоги и лучшее качество сна.
Поэтому, чтобы алкоголь приносил пользу и удовольствие, стоит употреблять этот вид пива в умеренном количестве. Также существует несколько советов, которые помогут минимизировать вред от алкоголя.
Напоминаем, что эксперты рассказали, какое количество алкоголя вредно для иммунитета. Специалисты отметили, что женщинам не рекомендуется употреблять в неделю более 8 напитков крепкого алкоголя, а мужчинам — более 15 напитков.
Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что американская церковь оригинально и неожиданно подошла к выбору новогодних подарков. В этом году пастор заведения вместо рождественских венков подарил прихожанам упаковки с пивом, украшенные зеленой праздничной лентой и рождественской свечой.
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