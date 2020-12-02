Ученые назвали полезный для женщин алкоголь

Ученые рассказали, какой алкоголь стоит употреблять женщинам, чтобы поддерживать гормональное здоровье. Данную информацию было опубликовано на страницах издания The Press and Journal.

Який алкоголь корисний для жінок- дослідження. Фото: theconversation

Оказывается, пользу женскому здоровью приносит одна из разновидностей пива — индийский эль. Этот напиток полезен для женщин во время менопаузы и может значительно облегчать ее симптомы.

Индийский эль отличается от других видов алкоголя крепостью и повышенным содержанием хмеля.

Именно из-за хмеля алкоголь облегчает симптомы менопаузы. В нем содержатся соединения — фитоэстрогены, которые назначают врачи женщинам. Фитоэстрогены продаются и в аптеках как лекарственное средство.

Перед тем, как заявить эту информацию миру, ученые провели исследования. Во время каждого ужина одна группа женщин употребляла эль, другая — нет. Результаты показали, что женщины, которые каждый вечер пили пиво, имели более низкий уровень тревоги и лучшее качество сна.

Поэтому, чтобы алкоголь приносил пользу и удовольствие, стоит употреблять этот вид пива в умеренном количестве. Также существует несколько советов, которые помогут минимизировать вред от алкоголя.

Напоминаем, что эксперты рассказали, какое количество алкоголя вредно для иммунитета. Специалисты отметили, что женщинам не рекомендуется употреблять в неделю более 8 напитков крепкого алкоголя, а мужчинам — более 15 напитков.

Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что американская церковь оригинально и неожиданно подошла к выбору новогодних подарков. В этом году пастор заведения вместо рождественских венков подарил прихожанам упаковки с пивом, украшенные зеленой праздничной лентой и рождественской свечой.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!