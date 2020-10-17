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Онколог назвал простой способ избежать рака желудка

Очень важно, чтобы пища не принималась в состоянии стресса

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Неправильное питание чаще всего становится причиной развития множества заболеваний, в том числе онкологических, поэтому тщательно следите за своим рационом. Врач Михаил Мяснянкин назвал простой способ, который поможет предотвратить рак желудка, передает "5-tv".

Онколог назвал простой способ избежать рака желудка

Специалист отметил, что свой организм необходимо регулярно обогащать витаминами, полезными веществами и антиоксидантами. Кроме этого, прием пищи должен проходить в спокойной обстановке. Не нужно есть "на ходу", отвлекаться за завтраком или обедом на различные гаджеты, и в целом употреблять пищу в спешке. Также исключите из своего рациона фаст-фуд и другие вредные продукты.

В противном случае, пища будет плохо усваиваться, а метаболизм замедляться. Все это грозит проблемами с пищеварением, которые могут привести к серьезным последствиям. Меню с высоким содержанием соленной и копченной пищи и низким содержанием фруктов и овощей может спровоцировать рак желудка. 

Чтобы этого не допустить, уделяйте должное внимание каждому приему пищи и употребляйте только натуральные продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые создали повязку, которая помогает в лечении онкологии.


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