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Главная Новости Здоровье онкология Ученые создали повязку, которая помогает в лечении онкологии
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Ученые создали повязку, которая помогает в лечении онкологии

Путем воздействия тепла повязка убивает раковые клетки

сегодня, 19:27
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Научного института Индианы изобрели неинвазивную повязку, которая состоит из магнитных нановолокон. Она способна влиять на кожу таким образом, что раковые клетки могут исчезать. Об этом пишет издание lenta.

Ученые создали повязку, которая помогает в лечении онкологии

Повязка, которая помогает в лечении онкологии. Фото: lenta

Экспертами из Центра биосистемных наук и инженерии и Департамента молекулярного воспроизводства была придумана эта уникальная повязка, в которой содержится смесь магнитных наночастиц. Они изготовлены по методу электроспиннинга (метод, который позволяет получать полимерные волокна диаметром порядка нескольких сотен нанометров). И когда на материал воздействует высокочастотное колеблющееся магнитное поле, то он начинает выделять тепло. 

Чтобы убедиться в эффективности нового изобретения, ученые провели эксперимент. Они детально изучили, как повязка влияет на раковые клетки человека, и ее действие на мышей с искусственно созданным раком. Оказалось, что тепло, которое исходило на раковые клетки, действительно их уничтожает. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, найден препарат, помогающий на последних стадиях рака. Руководитель исследования профессор Иоганн де Боно отметил, что новое лекарственное средство оказалось безопасным и может принести пользу пациентам с запущенными формами заболевания. 


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