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Главная Новости Здоровье онкология Найден препарат, помогающий на последних стадиях рака
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Найден препарат, помогающий на последних стадиях рака

Этот препарат не показал побочных эффектов

1 октября 2020, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые со всего мира на протяжение многих лет пытаются создать препарат, помогающий в борьбе с онкологическими заболеваниями. И им удалось продвинуться в своих исследованиях еще на один шаг. Недавно на людях был испытан новый препарат революционного класса, который доказал свою эффективность. Об этом сообщает издание EurekAlrt. 

Найден препарат, помогающий на последних стадиях рака

Участие в эксперименте принял 21 человек. У добровольцев были запущенные стадии рака и виды онкологических заболеваний, которые трудно поддаются лечению. Препарат нового класса — ингибитор ATR вводился участникам исследования 316 дней. Серьезных побочных эффектов, кроме анемии, не было замечено. 

Эксперты отметили, что препарат большей половине больных помог остановить рост опухоли на последней стадии. А также он оказался эффективен против рака с дефектами гена АТМ, а это очень хороший показатель на начальных фазах исследования.

Руководитель исследования профессор Иоганн де Боно отметил, что новое лекарственное средство оказалось безопасным и может принести пользу пациентам с запущенными формами заболевания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на рак кожи.


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