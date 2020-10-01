Найден препарат, помогающий на последних стадиях рака

Ученые со всего мира на протяжение многих лет пытаются создать препарат, помогающий в борьбе с онкологическими заболеваниями. И им удалось продвинуться в своих исследованиях еще на один шаг. Недавно на людях был испытан новый препарат революционного класса, который доказал свою эффективность. Об этом сообщает издание EurekAlrt.

Участие в эксперименте принял 21 человек. У добровольцев были запущенные стадии рака и виды онкологических заболеваний, которые трудно поддаются лечению. Препарат нового класса — ингибитор ATR вводился участникам исследования 316 дней. Серьезных побочных эффектов, кроме анемии, не было замечено.

Эксперты отметили, что препарат большей половине больных помог остановить рост опухоли на последней стадии. А также он оказался эффективен против рака с дефектами гена АТМ, а это очень хороший показатель на начальных фазах исследования.

Руководитель исследования профессор Иоганн де Боно отметил, что новое лекарственное средство оказалось безопасным и может принести пользу пациентам с запущенными формами заболевания.

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