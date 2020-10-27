Обнаружены удивительные свойства белых грибов

Самой радостной находкой для лесника является белый гриб, которого в народе называют "царем грибов". Он очень вкусный, ароматный, а еще обладает целым рядом полезных свойств для организма. А каких именно? Об этом сообщает издание "Единственная".

белый гриб

Белые грибы относятся к первой категории, то есть они хорошо усваиваются организмом человека. В их составе много ценных веществ, в частности рибофлавин, который помогает нормализовать работу щитовидной железы, а также кальций, железо, витамины А, С, В.

Американские исследователи доказали, что благодаря своему богатому витаминному составу, белые грибы укрепляют иммунную систему, улучшают работу головного мозга, пищеварения и сердечно-сосудистой системы, помогая при гипертонии и стенокардии. Еще эти грибы используют в качестве лекарственного средства при туберкулезе.

Также ученые выяснили, что употребление белых грибов снижает риск развития онкологических заболеваний, ведь они богаты на антиоксиданты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, правда ли, что грибы впитывают в себя все токсины из атмосферы и почвы.

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