Диетолог рассказал, как замедлить алкогольное опьянение

Алкогольное опьянение чревато обострением хронических заболеваний, поэтому со спиртными напитками нужно быть осторожнее. Если хотите снизить их воздействие на организм, применяйте следующие советы.

Как замедлить алкогольное опьянение (фото из открытых источников)

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что алкоголь нужно пить правильно, чтобы эффект опьянения не наступил слишком быстро и резко. В первую очередь, не начинайте свою трапезу с выпивки. Из алкоголя лучше отдавать предпочтение красному вину, все остальные напитки гораздо вреднее. Очень важно пить медленно – один, максимум два, бокала за вечер.

Кроме этого, не забывайте закусывать алкоголь. Отдайте предпочтение хлебу, сыру, овощам и рыбным нарезкам. Если не хотите быстро пьянеть, то нужно делать за столом двигательные паузы. Так, интенсивный метаболизм во время двигательной активности приводит к быстрому сгоранию алкоголя в теле человека.

Также специалист подчеркнул, что людям, у которых диагностирован сахарный диабет и проблемы с сердцем, категорически нельзя употреблять спиртные напитки.

Напомним, что у людей, регулярно употребляющих по несколько спиртных напитков ежедневно, сильно возрастает риск возникновения гипертонии, сердечной недостаточности и инсульта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи провели эксперимент и выявили простой способ, помогающий снизить тягу к алкогольным напиткам.

Читайте также, что регулярное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье человека и качестве его жизни. И чтобы в этом убедиться, нужно хотя бы на 30 дней полностью отказаться от спиртных напитков. Диетолог и нутрициолог Яна Фрай рассказала, что тогда произойдет?

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