Ученые говорят, что регулярное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье человека и качестве его жизни. И чтобы в этом убедиться, нужно хотя бы на 30 дней полностью отказаться от спиртных напитков. Что тогда произойдет?

Как изменится организм за 30 дней без алкоголя / ФОТО: ISTOCKPHOTO.COM

Польза для серых клеточек

Диетолог Яна Фрай отметила, что частое употребление алкоголя, даже в небольших дозах, негативно влияет на функционирование головного мозга. По словам специалиста, не существует безопасной дозы спиртного. Алкоголь приводит к тому, что клетки мозга начинают отмирать и человек чувствует кислородное голодание, потом у него появляется чувство расслабленности, а в это время мозг буквально умирает. Воздержание от спиртных напитков восстановит кровеносную систему, в результате улучшится память, а способность к восприятию новой информации возрастет.

Сон без тревоги

Многие люди считают, что алкоголь способствует сну, но сон человека, который выпил много спиртного, сложно назвать крепким и безмятежным. Алкоголь приводит к нарушению порядка и продолжительности фаз сна. В результате человек просыпается уставшим и вялым. Более того, небольшие дозы алкогольных напитков способны вызывать кошмары. При отказе от алкоголя сон должен наладиться, а пробуждение станет более легким.

"Спасибо" от сердца

Эксперт отметила, что алкоголь разрушительно действует на работу сердечно-сосудистой системы. Токсины, образующиеся в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма. Более того, спиртные напитки способствуют повышению артериального давления. Отказ от алкоголя на 30 дней значительно ослабит нагрузку на сердце, поможет снизить риск развития гипертонии и атеросклероза.

Здоровые зубы

Алкогольные напитки вредя не только внутренним органам, но и зубам. Сухость во рту, знакомая каждому, кто употреблял спиртное, возникает из-за ухудшенного слюноотделения. Недостаток слюны разрушает зубную эмаль и повышает риск развития кариеса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты категорически запрещено употреблять с алкоголем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!