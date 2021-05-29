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Как изменится организм за 30 дней без алкоголя

Диетолог и нутрициолог Яна Фрай рассказала, какие изменения произойдут в организме, если на 30 дней отказаться от алкоголя

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые говорят, что регулярное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье человека и качестве его жизни. И чтобы в этом убедиться, нужно хотя бы на 30 дней полностью отказаться от спиртных напитков. Что тогда произойдет?

Как изменится организм за 30 дней без алкоголя

Как изменится организм за 30 дней без алкоголя / ФОТО: ISTOCKPHOTO.COM

Польза для серых клеточек

Диетолог Яна Фрай отметила, что частое употребление алкоголя, даже в небольших дозах, негативно влияет на функционирование головного мозга. По словам специалиста, не существует безопасной дозы спиртного. Алкоголь приводит к тому, что клетки мозга начинают отмирать и человек чувствует кислородное голодание, потом у него появляется чувство расслабленности, а в это время мозг буквально умирает. Воздержание от спиртных напитков восстановит кровеносную систему, в результате улучшится память, а способность к восприятию новой информации возрастет. 

Сон без тревоги

Многие люди считают, что алкоголь способствует сну, но сон человека, который выпил много спиртного, сложно назвать крепким и безмятежным. Алкоголь приводит к нарушению порядка и продолжительности фаз сна. В результате человек просыпается уставшим и вялым. Более того, небольшие дозы алкогольных напитков способны вызывать кошмары. При отказе от алкоголя сон должен наладиться, а пробуждение станет более легким. 

 "Спасибо" от сердца

Эксперт отметила, что алкоголь разрушительно действует на работу сердечно-сосудистой системы. Токсины, образующиеся в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма. Более того, спиртные напитки способствуют повышению артериального давления.  Отказ от алкоголя на 30 дней значительно ослабит нагрузку на сердце, поможет снизить риск развития гипертонии и атеросклероза.

Здоровые зубы

Алкогольные напитки вредя не только внутренним органам, но и зубам. Сухость во рту, знакомая каждому, кто употреблял спиртное, возникает из-за ухудшенного слюноотделения. Недостаток слюны разрушает зубную эмаль и повышает риск развития кариеса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты категорически запрещено употреблять с алкоголем.


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Источник: https://www.championat.com/lifestyle/article-4074251-chto-budet-s-organizmom-esli-mesjac-ne-pit-alkogol-mnenie-dietologa.html
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