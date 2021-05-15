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Какие продукты категорически запрещено употреблять с алкоголем

Диетологи рекомендуют отказаться от употребления солений и сладостей

сегодня, 18:38
Автор:

Елизавета Черных

Многие знают о запрете на употребление алкогольных напитков параллельно с лекарственными средствами, что может серьезно навредить здоровью. Однако не все осведомлены, что такая же ситуация происходит с некоторыми продуктами, которыми категорически запрещено закусывать спиртные напитки, пишет профильное издание UKRHEALTH.

Какие продукты категорически запрещено употреблять с алкоголем

Какие продукты категорически запрещено употреблять с алкоголем - фото из открытых источников

Сообщается, что во время застолья диетологи рекомендуют отказаться от употребления в пищу солений или других блюд, содержащих уксус. Совместно с алкоголем он усиливает пагубное влияние на печень, а также сопутствует более быстрому выведению жидкости из организма. Из-за этого опьянение усиливается. 

Подобный эффект наблюдается и при закусыванием спиртного сладким. Пищеварительная система в первую очередь начинает переработку сахара, вследствие чего спиртовые соединения дольше задерживаются в организме, повышая негативное влияние. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что специалисты назвали пиво наиболее вредным алкогольным напитком, при чем его вред зависит не от крепости. Согласно новым исследованиям, главная опасность пива заключается в компонентах, дающих напитку вкус и пену. Это касается хмеля, который во время дозревания способен вытягивать из почвы вредные элементы, по типу кобальта и других металлов. 

Специалисты назвали и наиболее безопасный напиток — красное сухое вино. В нем содержатся полезные микроэлементы и витамины. Отмечается, что суточной нормой для мужчин является — 1-2 бокала, а для женщин — 1 бокал. Излишнее употребление вина, также идет во вред организму.



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Источник: https://ukrhealth.net/produkty-yakymy-kategorychno-ne-mozhna-zakushuvaty-alkogol4535/
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