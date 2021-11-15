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Как снизить тягу к алкоголю: назван простой способ

Исследователи провели эксперимент и выявили простой способ, помогающий снизить тягу к алкогольным напиткам

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди испытывают повышенную тягу к алкоголю и это является настоящей проблемой, поскольку чрезмерное употребление спиртных напитков серьезно вредит организму. Но ученые, опираясь на результаты исследования, предложили простой способ, который должен снизить эту тягу.

Как снизить тягу к алкоголю: назван простой способ

Тяга к алкоголю (фото из открытых источников)

Для эксперимента ученые пригласили 60 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Сначала добровольцев расспросили о напитках, которые они любят, а потом дали посмотреть видео о приготовлении различных коктейлей. Это делалось для того, чтобы заставить участников исследования думать об алкоголе. 

После этого добровольцев разделили на три группы. Первая должна была в течение 5 минут заниматься простыми упражнениями, например, приседать или прыгать. Участники второй группы в это время раскрашивали картинки, а студенты из третьей группы просто сидели и ничего не делали.

Когда эксперимент закончился, добровольцев попросили заполнить анкеты, где были вопросы об их настроении и желании выпить спиртное. Оказалось, что у студентов из первой группы тяга к алкоголю снизилась, а настроение значительно улучшилось. 

Напомним, что взаимоотношения кофе и алкоголя можно назвать сложными, потому что сочетание этих продуктов может как принести пользу, так и навредить организму. Американский профессор Томас Голд рассказал, когда их не желательно совмещать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о вреде алкоголя написано немало. Но от спиртных напитков, как оказалось, можно получить и пользу, в частности людям, которые занимаются творческими профессиями. 

Читайте также, какой алкогольный напиток назвали самым безвредным для организма.


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Источник: https://www.vokrugsveta.ru/articles/nazvan-prostoi-sposob-snizit-tyagu-k-alkogolyu-id690347/
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