Кофе и алкоголь: можно ли совмещать эти продукты

Взаимоотношения кофе и алкоголя можно назвать сложными, потому что сочетание этих продуктов может как принести пользу, так и навредить организму. Американский профессор Томас Голд рассказал, когда их не желательно совмещать.

Можно ли совмещать алкоголь и кофе (фото из открытых источников)

Бытует мнение, что кофе обладает отрезвляющим эффектом, поэтому, чтобы взбодриться, многие люди после употребления алкоголя, заказывают себе чашечку ароматного напитка. Но такое сочетание может плохо отразиться на здоровье, в частности усилить опьянение, повысить давление и уровень тревоги.

Эксперт говорит, что люди, которые смешивают спиртное и кофе чувствуют себя бодрее и могут ошибочно посчитать себя достаточно отрезвленными для того, чтобы управлять автомобилем или же совершать иные действия, приводящие к серьезным последствиям.

Другие исследователи утверждают, если выпить бодрящий напиток до употребления алкоголя, то в организме усилится выработка ферментов, которые помогают печени быстрее обезвредить этанол. Такой эффект начинает действовать через 20–40 минут после чашки кофе, в зависимости от количества и крепости напитка.

Вы когда-нибудь задумывались, как привычка добавлять молоко в кофе влияет на состояние вашего здоровья? Читайте дальше, чтобы узнать с чем нельзя пить бодрящий напиток, чтобы не навредить своему организму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от лишних килограмм, употребляя кофе в правильное время.

Читайте также, исследования показали, что кофе содержит в себе вещества, останавливающие рост разных типов рака простаты. Эксперимент показал, что при употреблении 3 чашек кофе в день вероятность развития Альцгеймера снижается на 65 %.

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