logo

BTC/USD

65285.16

ETH/USD

4722.63

LTC/USD

267.99

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Кофе и алкоголь: можно ли совмещать эти продукты
commentss НОВОСТИ Все новости

Кофе и алкоголь: можно ли совмещать эти продукты

Американский профессор Томас Голд рассказал, можно ли совмещать кофе с алкогольными напитками

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Взаимоотношения кофе и алкоголя можно назвать сложными, потому что сочетание этих продуктов может как принести пользу, так и навредить организму. Американский профессор Томас Голд рассказал, когда их не желательно совмещать.

Кофе и алкоголь: можно ли совмещать эти продукты

Можно ли совмещать алкоголь и кофе (фото из открытых источников)

Бытует мнение, что кофе обладает отрезвляющим эффектом, поэтому, чтобы взбодриться, многие люди после употребления алкоголя, заказывают себе чашечку ароматного напитка.  Но такое сочетание может плохо отразиться на здоровье, в частности усилить опьянение, повысить давление и уровень тревоги. 

Эксперт говорит, что люди, которые смешивают спиртное и кофе чувствуют себя бодрее и могут ошибочно посчитать себя достаточно отрезвленными для того, чтобы управлять автомобилем или же совершать иные действия, приводящие к серьезным последствиям. 

Другие исследователи утверждают, если выпить бодрящий напиток до употребления алкоголя, то в организме усилится выработка ферментов, которые помогают печени быстрее обезвредить этанол. Такой эффект начинает действовать через 20–40 минут после чашки кофе, в зависимости от количества и крепости напитка.

Вы когда-нибудь задумывались, как привычка добавлять молоко в кофе влияет на состояние вашего здоровья? Читайте дальше, чтобы узнать с чем нельзя пить бодрящий напиток, чтобы не навредить своему организму. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от лишних килограмм, употребляя кофе в правильное время.

Читайте также, исследования показали, что кофе содержит в себе вещества, останавливающие рост разных типов рака простаты. Эксперимент показал, что при употреблении 3 чашек кофе в день вероятность развития Альцгеймера снижается на 65 %.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://smak.ua/foods/sochetanie/76197-kofe-sposoben-usilivat-alkogol-noe-op-janenie
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!