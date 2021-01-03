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Главная Новости Здоровье диета и питание Диетологи из Японии назвали пять полезных свойств кофе
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Диетологи из Японии назвали пять полезных свойств кофе

Люди, ежедневно выпивающие от 3 до 5 чашек кофе, страдают от заболеваний сердца почти втрое реже тех, кто предпочитает другие напитки

сегодня, 00:20
Автор:

Ольга Чародий

Исследования показали, что кофе содержит в себе вещества, останавливающие рост разных типов рака простаты. Также выяснилось, что кофе защищает от развития болезни Альцгеймера.  

Диетологи из Японии назвали пять полезных свойств кофе

Фото: foodandmood.com.ua

Исследование показало: при употреблении 3 чашек кофе в день вероятность развития Альцгеймера снижается на 65 %. Кроме этого, вопреки расхожему мнению, кофе поддерживает здоровье сердца. Учеными из Гарвардской школы общественного здоровья, Национального университета Сингапура и Женской больницы Бригхэма было осуществлено масштабное исследование, результаты которого доказывают: среди любителей кофе болезни сердца встречаются реже. Люди, ежедневно выпивающие от 3 до 5 чашек кофе, страдают от заболеваний сердца почти втрое реже тех, кто предпочитает другие напитки.

Напомним, В одном предыдущем исследовании группы американских ученых, в котором участвовало 40 000 взрослых, было отмечено, что употребление более четырех чашек кофе в день на самом деле может оказать негативное влияние на продолжительность жизни. Тод Зонтаг, доктор медицины из Орландо отмечает, что употребление большого количества кофе может вызвать бессонницу, а также проблемы с сердцем.   Эксперт уверяет, что употребление слишком большого количества сахара может привести к преждевременной смерти. И нет, это не из-за ожирения или увеличения веса, а из-за того, что сахар вызывает обезвоживание, что в последствии приводит к повышению уровня сахара в крови. Если его не контролировать, увеличивается риск получить диабет. В одном исследовании, опубликованном журналом Longevity & Healthspan, говорится, что кофеин действительно может помочь продлить продолжительность жизни, улучшить ваше здоровье. 



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Источник: neboley.com.ua
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