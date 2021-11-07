Пить или не пить: как алкоголь влияет на креативность

О вреде алкоголя написано немало. Но от спиртных напитков, как оказалось, можно получить и пользу, в частности людям, которые занимаются творческими профессиями.

Польза алкоголя / Фото: depositphotos

Профессор Эндрю Ярош провел эксперимент, в котором участвовали 20 мужчин. Они были разделены на две группы. Первая не употребляла алкогольных напитков, а вторая не отказывала себе в пиве и водке с клюквенным соком. После того как уровень спиртного в крови у добровольцев достиг "официального" уровня опьянения, эксперт предложил поиграть в словесные ассоциации. И оказалось, что люди под воздействием алкоголя быстрее давали правильные ответы, по сравнению с трезвой группой. То есть, алкоголь выступил в качестве определенного стимулятора креативной деятельности.

Есть две теории, которые помогают объяснить это утверждение. Первая — когда человек фокусируется на каком-то задании, его ум "застревает" на одном решении и не выходит за эти пределы. А алкоголь действительно влияет на концентрацию внимания и мешает фокусироваться на определенной задаче, тогда наш ум начинает искать другие варианты. Вторая теория говорит, что спиртное отвлекает от выполнения основной задачи, позволяя окунуться в бессознательное и поискать там альтернативные способы решения.

Напомним, что некоторые алкогольные напитки в умеренном количестве могут быть даже полезны. Исследователи сравнили влияние на организм пива, вина и крепких спиртных напитков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что значительная часть украинцев считает, что с помощью алкоголя можно скорее выздороветь и даже предотвратить болезнь. Но на самом ли деле это так?

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