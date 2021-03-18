Может ли алкоголь вылечить от простуды

Значительная часть украинцев считает, что с помощью алкоголя можно скорее выздороветь и даже предотвратить болезнь. Но на самом ли деле это так? Данный вопрос решило исследовать издание New York Times.

Употребление алкоголя: можно ли пить спиртосодержащие напитки при простуде. Фото: life.nv.ua

Спирт — хороший антисептик, но он только позволяет очистить поверхности от патогенных микроорганизмов. Прием спиртосодержащей жидкости внутрь — сомнительный способ предупредить простуду. А что нам могут сказать научные исследования по этому поводу?

Исследование 1993 года, совершенное представителями Университета Карнеги-Меллон проанализировало влияние алкоголя на организм человека. Оказалось, что алкоголь не лечит простуду. Однако ученые заметили, что люди, которые умеренно и регулярно употребляли качественные алкогольные напитки имели сильный иммунитет и меньшую склонность к заболеваниям.

Исследование испанцев 2002 показало, что только один вид алкоголя может сделать человека более устойчивым к простуде. Речь идет о красном вине. Ученые объясняют это явление тем, что в вине имеются антиоксиданты.

Однако эти два исследования чисто статистические. По их результатам нельзя сделать глобальных выводов.

Вопрос имеет и другую сторону — многие медики не рекомендуют употреблять алкоголь во время простуды совсем. Во-первых, при ухудшении самочувствия рекомендуется вести здоровый образ жизни, чтобы по максимуму сохранить и мобилизовать защитные силы организма. Алкоголь может этому мешать. Во-вторых, некоторые лекарства, которые употребляют люди во время простуды, просто несовместимы с алкоголем.

На восприятие простуды организмом влияет много других факторов. В любом случае стоит лечиться проверенными методами и советоваться с врачом перед тем, как применять народные методы.

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