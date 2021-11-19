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Что будет с организмом, если ежедневно пить алкоголь

Эксперты рассказали, какие изменения происходят в организме, если употреблять алкогольные напитки каждый день

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Регулярное употребление алкогольных напитков серьезно сказывается на состоянии организма и может привести к различным заболеваниям. 

Что будет с организмом, если ежедневно пить алкоголь

Алкоголь (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что умеренное употребление алкоголя определяется как один напиток в день для женщин и два – для мужчин. Один напиток – это 350 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя. Если вы ежедневно превышаете эти нормы, возрастает риск возникновения определенных форм рака, включая рак молочной железы, толстой кишки, пищевода, печени и горла.

Также у людей, регулярно употребляющих по несколько спиртных напитков ежедневно, сильно возрастает риск возникновения гипертонии, сердечной недостаточности и инсульта.

Если вы заметили, что набрали несколько килограммов, то причиной могут стать ваши любимые коктейли. Два или три коктейля могут содержать до 1000 дополнительных калорий, но при этом они не имеют никакой питательной ценности. Поэтому не стоит увлекаться такими напитками, если вы следите за своей фигурой.

Кроме того, употребление алкоголя ухудшает качество сна, поэтому если вы выпьете вечером несколько алкогольных напитков, то утром можете чувствовать себя уставшими и разбитыми. 

Если вы употребляете алкоголь в течение дня, то не так быстро ощутите последствия, как тогда, когда вы пьете значительное количество алкоголя вечером. Прежде всего это связано с тем, что днем алкоголь обычно сочетают с пищей. Но даже при таких условиях печень способна переработать не более одной порции алкоголя в час. Если вы превысите эту норму, вы рискуете получить похмелье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи провели эксперимент и выявили простой способ, помогающий снизить тягу к алкогольным напиткам.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/72767
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